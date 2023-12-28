Вибори нового президента УАФ відбудеться 25 січня 2024 року.

Легенда світового футболу і колишній головний тренер збірної України Андрій Шевченко є єдиним кандидатом для обрання на посаду президента Української асоціації футболу.

Напередодні відбулося засідання реєстраційної комісії для встановлення повноважень делегатів та Кворуму позачергового XXVI Конгресу УАФ, повідомляє офіційний сайт організації.

В ході засідання встановлено, що всі постійні члени УАФ, які мають право висунення кандидатів на посаду президента організації, надали протоколи засідань своїх керівних органів з даного питання. У всіх протоколах на посаду президента УАФ висунута кандидатура Андрія Шевченка.

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Робоча група УАФ дійшла висновку, що кандидатура Андрія Шевченка відповідає вимогам та критеріям, встановленим статутом організації для кандидатів на обрання президентом Української асоціації футболу.

Про результати засідань комісії та робочої групи повідомлено ФІФА та УЄФА, які постійно отримують інформацію про хід підготовки до Конгресу УАФ.

Позачерговий Конгрес УАФ, на якому проведуть вибори нового президента організації відбудеться 25 січня 2024 року. Засідання відбудеться в Будинку футболу в Києві. Початок - о 12:00 за київським часом.

Додамо, що Андрій Шевченко був офіційно висунутий у кандидати на посаду президента УАФ 12 грудня. Колишній головний тренер збірної України прийняв пропозицію балотуватися на цей пост, взявши час на підготовку програми і підбір команди.

Повідомлялося, що Шевченко приїде до Києва 10 січня 2024 року. Очікується, що в цей же час стануть відомі імена його майбутніх помічників на посаді глави УАФ.

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