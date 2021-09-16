Збірна Туреччини з футболу включила Андрія Шевченка до шорт-листа потенційних тренерів команди. Кандидатуру 44-річного українця розглядають в тамтешній асоціації футболу.
Про це повідомляє авторитетне німецьке видання Kicker.
Збірна Туреччини звільнила 69-річного Шенола Гюнеша після ганебної поразки Нідерландам (1:6) у кваліфікації ЧС-2022. Окрім Шевченка, на порядку денному розглядають кандидатуру німецького наставника Штефана Кунтца, який наразі очолює молодіжну збірну Німеччини U-21.
Напередодні ЗМІ повідомляли, що екс-керманича української збірної чекають за океаном.
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Відхід Андрія Шевченка зі збірної України
- 1 серпня Андрій Шевченко опублікував пост в соцмережах, в якому повідомив, що контракт його тренерського штабу підійшов до завершення
- Тільки на наступний день УАФ зробила офіційну заяву про відхід тренера. У ній говорилося, що Шевченко і його тренерський штаб підписували контракт до кінця Євро, оскільки хотіли перейти на клубну роботу.
- Пізніше Шевченко заявив, що хотів залишитися в збірній, і продовження контракту було обумовлено: "Була домовленість, що якщо після Євро дві сторони хочуть пролонгувати, тоді контракт продовжується". Однак УАФ, за його словами, з невідомої причини не стала продовжувати угоду.
- Асистент Шевченка Мауро Тассотті заявив, що не розуміє, чому УАФ не продовжила контракт.
- В УАФ, в свою чергу, повідомили, що планували продовжити контракт з Шевченком, однак зустріч сторін не відбулася.