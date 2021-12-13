Керівництво "Реала" вкрай незадоволене результатами повторного жеребкування Ліги чемпіонів.

У швейцарському Ньоні 13 грудня відбулося жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, за підсумками якого були сформовані вісім пар плей-офф.

За результатами жеребкування "Реал" отримав собі в суперники португальську "Бенфіку". Однак пізніше УЄФА анулював результати жеребкування Ліги чемпіонів. Причиною тому послужили помилки, допущені під час проведення процедури.

За результатами повторного жеребкування "Реал" Мадрид отримав собі в суперники французький ПСЖ.

Тепер іспанський "Реал" розглядає можливість подачі протесту на результат повторного жеребкування 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, повідомляє RMC Sport.

Мадридський клуб наполягає на тому, що їх пара з "Бенфікою" в порядку, тому що помилки почалися пізніше.

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В 1/8 фіналу переможці груп грають з командами, що зайняли другі місця. На цій стадії жеребкування не могло звести представників однієї асоціації і команди з однієї групи.

Перші матчі 1/8 фіналу заплановані на 15/16/22/23 лютого, а поєдинки-відповіді відбудуться 8/9/15/16 березня. Перші матчі пройдуть на полях команд, зазначених першими.

Сіяними були "Манчестер Сіті", "Ліверпуль", "Манчестер Юнайтед" (всі - Англія), "Баварія" (Німеччина), "Реал" (Іспанія), "Ювентус" (Італія), "Лілль" (Франція), "Аякс" (Нідерланди).

У число несіяних потрапили "Атлетіко", "Вільярреал" (обидва - Іспанія), "Спортінг", "Бенфіка" (обидва - Португалія), ПСЖ (Франція), "інтер" (Італія), "Челсі" (Англія), "Зальцбург" (Австрія).

Автор: Володимир Медяник