Марлос прийняв рішення завершити кар'єру в Бразилії.

Атакуючий півзахисник Марлос, який покинув донецький "Шахтар", найближчим часом підпише контракт з новою командою.

У колишнього гравця збірної України є пропозиції відразу від трьох бразильських клубів, серед яких "Сан-Паулу", "Атлетіко Паранаенсе" і "Атлетіко Мінейро", повідомляє Globoesporte.

Крім того, у Марлоса є варіанти в ОАЕ і Катарі, але 33-річний гравець схиляється до того, щоб завершити кар'єру в Бразилії.

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