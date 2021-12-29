Атакуючий півзахисник Марлос, який покинув донецький "Шахтар", найближчим часом підпише контракт з новою командою.
У колишнього гравця збірної України є пропозиції відразу від трьох бразильських клубів, серед яких "Сан-Паулу", "Атлетіко Паранаенсе" і "Атлетіко Мінейро", повідомляє Globoesporte.
Крім того, у Марлоса є варіанти в ОАЕ і Катарі, але 33-річний гравець схиляється до того, щоб завершити кар'єру в Бразилії.
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"Марлос": кар'єра в Україні
- Марлос виступав в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов в "Шахтар".
- Разом з "Шахтарем" Марлос по 4 рази виграв Чемпіонат України (2017, 2018, 2019, 2020), Кубок (2016, 2017, 2018, 2019) і Суперкубок країни (2014, 2015, 2017, 2021).
- Марлос провів за "Шахтар" 287 ігор, в яких забив 74 голи. За кількістю проведених матчів він увійшов до топ-25 гравців в історії клубу, а за кількістю голів посідає одинадцяте місце.
- 28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косово.
- Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
- Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.