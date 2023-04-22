Олександр Зінченко зіграв свій 100-й матч в АПЛ.

У п'ятницю, 21 квітня, лондонський "Арсенал" сенсаційно втратив очки проти "Саутгемптона" в рамках 32-го туру АПЛ.

"Каноніри" зіграли внічию з рахунком 3:3 проти головного аутсайдера англійської першості.

Український захисник "Арсеналу" Олександр Зінченко вийшов на цю гру з перших хвилин. На 72-й хвилині його замінив Едвард Нкетія.

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Статистичний портал WhoScored поставив українському футболістові 5,7 бала за цю гру.

Варто відзначити, що одна з найгірших оцінок серед усіх гравців "Арсеналу". Менше отримав тільки голкіпер Аарон Ремсдейл - 5,1. Найвищий бал отримав Букайо Сака - 8,7.

За час проведений на полі Олександр Зінченко наніс 1 удар повз ворота, зробив 1 успішну спробу дриблінгу, виграв 2 єдиноборства, зробив 71 передачу (59 з них точні, 83%), 1 раз сфолив і заробив жовту картку.

Додамо, що матч проти "Саутгемптона" став 100 для Олександра в рамках АПЛ: 76 ігор він провів у складі "Манчестер Сіті" і 24 - за "канонірів".

У нинішньому сезоні Зінченко зіграв 30 матчів у складі "Арсеналу" у всіх турнірах, забив один гол і віддав 2 гольові передачі.

Після 32 турів "Арсенал" посідає перше місце в турнірній таблиці АПЛ, набравши 75 очок. У "Манчестер Сіті", який йде другим, 70 очок, але на два матчі зіграно менше.

У наступному турі АПЛ "Арсенал" зіграє проти "Манчестер Сіті". Ця гра може вирішити результат чемпіонської гонки в чемпіонаті Англії. Поєдинок відбудеться 26 квітня.

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