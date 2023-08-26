"Астон Вілла" ще не дала "зелене світло" на трансфер Філіппе Коутіньо, але переговори тривають.

Півзахисник англійської "Астон Вілли" Філіппе Коутіньо близький до переходу до катарського "Аль-Духаїля".

Як повідомляє інсайдер Фабріціо Романо, 31-річний бразилець уже погодив контракт із "Аль-Духаїлом", але "Астон Вілла" ще не дала "зелене світло" на трансфер. Переговори між клубами продовжуються і катарці можуть зробити покращену пропозицію.

Філіппе Коутіньо: кар'єра

Коутіньо розпочинав свій шлях у футболі на батьківщині в команді "Васко да Гама". А першим клубом бразильця у Європі став міланський "Інтер".

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Ім'я собі Коутіньо зробив у "Ліверпулі", за який виступав з 2013 по 2018 рік.

В січні 2018 року "Барселона" придбала Коутіньо у "Ліверпуля" за 120 мільйонів євро. За каталонців Філіппе загалом провів 106 матчів і забив 26 голів. В сезоні 2019/20 бразилець був орендований "Баварією", якій він допоміг виграти "требл".

За збірну Бразилії Коутіньйо зіграв 68 поєдинків та відзначився 21 забитим м'ячем.

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