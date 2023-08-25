Тур відкриє поєдинок лондонського "Челсі" проти "Лутон Таун".

З 25 по 27 серпня будуть зіграні матчі третього туру Англійської Прем'єр-ліги сезону-2023/24.

Відкриє тур поєдинок лондонського "Челсі" проти "Лутон Таун". Український вінгер "синіх" Михайло Мудрик пропустить цю зустріч через травму, яку він отримав за кілька днів до гри.

"Борнмут" Іллі Забарного в рамках третього туру АПЛ зустрінеться з "Тоттенхемом". Ця гра відбудеться в суботу, 26 серпня. Цього дня також зіграють "Арсенал" Олександра Зінченка та "Евертон" Віталія Миколенка. Суперником "канонірів" буде "Фулхем", а "іриски" поміряються силами з "Вулверхемптоном".

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АПЛ-2023/2024: розклад матчів 3-го туру

П'ятниця, 25 серпня

22:00 "Челсі" - "Лутон"

Субота, 26 серпня

14:30 "Борнмут" - "Тоттенхем"

17:00 "Арсенал" - "Фулхем"

17:00 "Брентфорд" - "Кристал Пелас"

17:00 "Евертон" - "Вулвергемптон"

17:00 "Манчестер Юнайтед" - "Ноттінгем"

19:30 "Брайтон" - "Вест Хем"

Неділя, 27 серпня

16:00 "Бернлі" - "Астон Вілла"

16:00 "Шеффілд Юнайтед" - "Манчестер Сіті"

18:30 "Ньюкасл" - "Ліверпуль"

Додамо, що після двох турів в турнірній таблиці АПЛ лідирують "Брайтон", "Манчестер Сіті" і "Арсенал", які набрали по 6 очок.

Чинним чемпіоном АПЛ є "Манчестер Сіті".

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