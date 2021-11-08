Англійський "Ньюкасл" зробив ставку на вітчизняного фахівця.

Англійський тренер Едді Хау очолив "Ньюкасл", який нещодавно став активом Державного фонду Саудівської Аравії.

Про призначення Хау на пост наставника "Ньюкасл" повідомив на своєму офіційному сайті.

43-річний тренер підписав угоду з "сороками" до літа 2024 року.

Раніше Хау працював з "Борнмутом" та "Бернлі" - досвід у спеціаліста невеликий.

Зазначимо, що Державний фонд Саудівської Аравії є найбагатшим приватним інвестиційним фондом світу. Їхні активи складають понад 240 млрд фунтів. Купівля "Ньюкаслу" обійшлася їм у 300 млн фунтів.

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"Ньюкасл": результати в сезоні

Клуб в поточному сезоні АПЛ займає 19-те місце у турнірній таблиці.

В Кубку Англійської футбольної ліги "Ньюкасл" вилетів на стадії 1/32 фіналу, програвши в серії пенальті "Бернлі".

20 жовтня "сороки" звільнили Стіва Брюса. Клуб обрав новим тренером Хау, але серед кандидатів також були Грем Поттер ("Брайтон"), Унаї Емері ("Вільярреал") та Пауло Фонсека, який був близьким до того, щоб очолити "Ньюкасл".

Автор: Артем Будрін