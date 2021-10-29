У півзахисника Віталія Буяльського народився син.

Півзахисник "Динамо" Київ і збірної України Віталій Буяльський вдруге став батьком.

Про це в Instagram повідомила дружина футболіста Аліна. Вона опублікувала зворушливі фото.

У пари народився син. Знаменна подія сталася 29 жовтня. Як назвали дитину - поки невідомо.

"Ласкаво просимо в нашу сім'ю, синочку. Не вірю, тепер нас четверо", - написала Буяльска.

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Віталій і Аліна Буяльські вже виховують дочку Злату, якій в листопаді виповниться чотири роки.

Віталій Буяльський: статистика в сезоні

У складі "Динамо" Буяльський провів 13 матчів у всіх турнірах, в яких забив 6 голів.

Восени Буяльський повернувся до збірної України та зіграв проти Казахстану, але в наступних іграх відбору на ЧС-2022 не зміг допомогти команді через травму.

Автор: Антон Дудар