Селезньов жадає побити рекорд Шацьких і Реброва.

Екс нападник збірної України, який нині захищає кольори закарпатського "Миная" Євген Селезньов розповів, коли планує зав'язати з професійним футболом.

За словами одіозного футболіста, він не має наміру вішати бутси на цвях до тих пір, поки не стане кращим бомбардиром в історії чемпіонату України з футболу.

"Мені треба забити вісім голів. Тільки забиваю восьмий - відразу йду і скажу "Велике спасибі".

Нехай потім поб'ють мій рекорд. Мені все одно, я виконав своє слово. Зрозуміло, що Ярмоленко сюди повернеться, Мораес відновиться. Але у мене завдання зараз. Я занадто зациклений, напевно, на голах, тому не залітає", - заявив гравець "Миная" в інтерв'ю програмі Великий футбол.

Читайте такожУ 40 років - 400-й гол: легенда футболу Ібрагімович "запалив" у центральному матчі туру Серії А (відео)Шанс забити свій черговий гол і наблизитися до рекорду у Селезньова є вже в понеділок, 1 листопада. Його "Минай" в рамках 13-го туру УПЛ зіграє в гостях проти "Дніпра-1".

Відзначимо, що в нинішньому сезоні української Прем'єр Ліги Селезньов зіграв 10 матчів у складі "Миная", але голів не забивав, віддавши лише один гольовий пас.

Євген Селезньов: кар'єра і скандали після повернення в Україну

Минулого року Селезньов повернувся в УПЛ, заявивши, що його мета - побити рекорд по голах в історії чемпіонатів України, який ділять Максим Шацьких і Сергій Ребров (по 123 голи). На рахунку Селезньова 116 голів у чемпіонатах України.

Минулий сезон Селезньов починав у складі "Колоса", але в зимове міжсезоння зі скандалом був відрахований з клубу. Відрахування було пов'язано з порушенням режиму.

У складі "Колоса" Селезньов провів 12 матчів, забивши 5 голів (всі - з пенальті). У другій половині сезону форвард не грав.

За час перебування в Україні у Селезньова стався конфлікт з хорватським тренером "Дніпра-1" Ігорем Йовічевічем, який просив футболіста розмовляти українською. Пізніше Селезньов прокоментував цей конфлікт.

Також Селезньов дав в Україні інтерв'ю, в якому образив уболівальників через своє прізвисько "годувальник".

Влітку 2021 року нападник підписав контракт з "Минаєм".

У новому сезоні він назвав суперника "повією". Пізніше Євген погрожував фанатам з трибун.

Автор: Володимир Медяник