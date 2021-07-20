Дизайн емблеми ПФК "Львів" був оновлений і осучаснений.

Футбольний клуб "Львів" перед стартом чемпіонату України презентував нову емблему.

Про це повідомляється на офіційному сайті клубу.

Дизайн емблеми був оновлений і осучаснений, та при цьому головні атрибути (кольори, зображення лева та символ команди міста) залишились на місці.

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Синій і золотий кольори мають нагадувати про Україну та Львів, а червоний колір – колір команди "містян".

"Лев на логотипі складається з цегли і бруківки, як і Львів, корона "царя звірів" – символ Данила Галицького, атрибут історичного надбання", - пояснили у клубі.

Сама ж форма логотипу виконанана у формі щита.

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З нового сезону чемпіонат України розширено до 16 учасників. Команди зіграють у два кола.

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Автор: Олег Давигора