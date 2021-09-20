Марлос / фото УНІАН
Півзахисник "Шахтаря" Марлос вважає, що його цикл у донецькій команді добігає кінця.
Про це стало відомо з його інтерв'ю для YouTube-канала "Шахтаря".
"Складно про це говорити, але мій контракт закінчується. Закінчується певний цикл. Клуб змінює методику та гру, працює з новими футболістами. Я дуже задоволений тим, що був частиною "Шахтаря". І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде складним", - повідомив Марлос.
Згідно з авторитетним порталом Transfermarkt, контракт Марлоса з "Шахтарем" чинний до грудня цього року.
Читайте такожЗ'явилося відео, як син півзахисника збірної України Марлоса критикує гру тата й команди
Марлос: кар'єра в Україні
- Марлос виступає в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов у "Шахтар".
- За "гірників" футболіст провів 272 матчі, в яких забив 72 голи.
- 28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косова.
- Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.
- Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.