Марлос готується до відходу з донецької команди.

Півзахисник "Шахтаря" Марлос вважає, що його цикл у донецькій команді добігає кінця.

Про це стало відомо з його інтерв'ю для YouTube-канала "Шахтаря".

"Складно про це говорити, але мій контракт закінчується. Закінчується певний цикл. Клуб змінює методику та гру, працює з новими футболістами. Я дуже задоволений тим, що був частиною "Шахтаря". І хочу продовжувати будувати свою історію тут. Можливо, вже як уболівальник. Прощання буде складним", - повідомив Марлос.

Згідно з авторитетним порталом Transfermarkt, контракт Марлоса з "Шахтарем" чинний до грудня цього року.

Марлос: кар'єра в Україні

Марлос виступає в Україні з 2012 року. Він провів два роки в "Металісті", після чого перейшов у "Шахтар".

За "гірників" футболіст провів 272 матчі, в яких забив 72 голи.

28 вересня 2017 року Марлос прийняв українське громадянство. За збірну України він дебютував 6 жовтня в матчі проти Косова.

Всього на рахунку Марлоса 27 матчів і 1 гол у футболці "жовто-синіх". Свій єдиний гол він забив у матчі відбору на Євро-2020 проти Литви 7 вересня 2019 року.

Нещодавно Марлос оголосив про завершення кар'єри у збірній України.

Автор: Артем Будрін