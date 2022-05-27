Пушилін вважає, що нинішній "Шахтар" нібито не має до Донецька ніякого відношення.

Ватажок "ДНР" Денис Пушилін розповів про плани відтворити футбольний клуб "Шахтар" у своїй псевдореспубліці.

Пушилін заявив, що нинішній "Шахтар" нібито не має до Донецька ніякого відношення, а також додав, що нова команда могла б виступати в російському чемпіонаті.

"Той "Шахтьор" – а він зараз не "Шахтьор", а "Шахтар" - поміняв вже прописку. Тобто він то львівський був, то київський. Зараз їх скрізь виганяють-проганяють, я не знаю, яку він прописку має на зараз. Ну, той клуб вже до Донецька не має ніякого відношення. Кому грати, я думаю, знайдемо. Я вам скажу, що вже є певні ініціативи в тому, щоб з'явився справжній "Шахтар".

Є де грати справжньому "Шахтарю", є вже пропозиції щодо спонсорів. Я думаю, що будуть бажаючі з ним зіграти з інших регіонів Російської Федерації", - наводить слова Пушиліна Sports.ru.

Додамо, що раніше Денис Пушилін цинічно заявив, що Маріуполь треба зробити курортним містом. Він нібито буде відбудований і стане ще краще, ніж до війни.

Нагадаємо, рано вранці 24 лютого, РФ приступила до вторгнення і почала повномасштабну війну в Україні.

Після цього Росія стала ізгоєм у світі спорту. Спортсмени і команди країни-агресора були відсторонені від участі практично у всіх міжнародних змаганнях. Зокрема, якщо говорити про футбол, то російські клуби тепер можуть грати тільки в своєму убогому чемпіонаті або з такими ж командами з Білорусі або інших псевдореспублік. Від участі в турнірах цивілізованого світу російські клуби та збірні були відсторонені рішенням УЄФА і ФІФА. Крім того, напередодні президент УЄФА Александер Чеферін заявив, що він більше не впевнений, що російські клуби зможуть знову виступати в єврокубках.

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