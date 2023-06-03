Серхіо Рамос може повернутися в "Севілью".

Легендарний екс-футболіст збірної Іспанії Серхіо Рамос покине французький ПСЖ після завершення поточного сезону.

Як повідомляє офіційний сайт парижан, матч 38-го туру чемпіонату Франції проти "Клермона" стане останнім для Рамоса у футболці ПСЖ.

Керівництво парижан відмовилося продовжувати контракт з іспанцем. Французькі ЗМІ стверджують, що причина - в небажанні Серхіо йти на зменшення зарплати.

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Досвідчений захисник провів у ПСЖ два сезони. За цей час Серхіо Рамос виграв два чемпіонські титули і один Суперкубок Франції.

У складі парижан іспанський захисник зіграв 57 матчів у всіх турнірах і забив 5 м'ячів.

Серхіо Рамос опублікував зворушливий пост у своїх соціальних мережах, в якому попрощався з ПСЖ і вболівальниками паризького клубу.

"У суботу особливий день, коли я попрощаюся з етапом мого життя. Прощай, ПСЖ. Не знаю, в скількох місцях можна відчувати себе як вдома, але, без сумніву, ПСЖ, вболівальники і Париж дарували мені схожі почуття.

Спасибі за два особливих роки, протягом яких я зміг зіграти в кожному турнірі і викластися по повній. Я зіткнуся з новими викликами, буду носити інші кольори, але спочатку і в останній раз - вперед, Париж!", - написав Рамос.

Відзначимо, що Серхіо Рамос є автором унікального рекорду в ПСЖ. Він залишався непереможеним у складі парижан у 34 матчах поспіль.

Очікується, що наступним клубом легендарного іспанського захисника стане "Севілья", вихованцем якої він є. Сенсаційний камбек Рамоса в андалусійський клуб може відбудуться в найближчі дні.

Нагадаємо, Рамос грав за "Севілью" з 2002 по 2005 рік. Потім іспанський захисник перейшов в мадридський "Реал" за 27 мільйонів євро.

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