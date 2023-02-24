Такий крок від оборонця не дивина – він уже не перший раз виступає у схожих акціях.

Іспанський захисник французького "Парі Сен-Жермен" Серхіо Рамос висловив підтримку Україні. У річницю повномасштабного вторгнення оборонець опублікував у своєму Instagram фото у худі з малюнком у стилі українського прапора.

Цей малюнок створила 15-річна українська біженка, про яку Рамос розповів у своєму пості.

"НАДІЯ", так назвала свою роботу 15-річна українська біженка Патріція. "Коли я приїхала до Румунії, я почала малювати свої спогади, щоб показати людям, як я пишаюся своєю прекрасною країною, Україною. Я також хотіла допомогти людям, які втікали від війни, згадати прекрасне, що вони залишили в Україні", - передав слова дівчини футболіст.

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Рамос наголосив, що Патріція і мільйони інших українських дітей уже рік страждають від наслідків війни. Іспанець попросив свою аудиторію допомагати хлопчикам та дівчаткам, котрі стали біженцями внаслідок російсько-української війни. Футболіст розмістив посилання на збір грошей від благодійної дитячий фонд Юнісеф.

"7,8 мільйонів таких дітей та дівчат, як вона, страждають від насильства, травм, втрат, руйнувань та переїздів протягом цього року війни. Ми можемо продовжувати допомагати цим хлопцям та дівчатам. Ми не можемо про них забувати", - додав Рамос.

Відзначимо, що на Instagram іспанця підписані 56,6 мільйонів користувачів. За три години після публікації посту на підтримку України на нього набрався майже один мільйон вподобань.

Нагадаємо, що Рамос – один із найкращих гравців в історії мадридського "Реала" та збірної Іспанії. У його послужному списку 22 трофеї разом із "вершковими" за 16 років, в тому числі чотири перемоги у Лізі чемпіонів. Також разом із збірною Іспанії захисник двічі ставав чемпіоном Європи (2008, 2012) та одного разу перемагав на Чемпіонаті світу (2010).

Зокрема два важливих трофеї Рамос виграв у Києві. У 2012-му році Іспанія у фіналі ЧЄ на НСК "Олімпійський" перемогла Італію, а у 2018-му році "Реал" подолав "Ліверпуль" у столиці України.

Серхіо полюбляє татуювання, в тому числі і Київ присутній на його тілі у вигляді тату. Футболіст набив на нозі навзу столиці України після перемоги у Лізі чемпіонів, однак зробив це за російською транслітерацією (Kiev). Фани навіть підписували петицію, щоб захисник українізував своє тату на "Kyiv".

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