"Шахтар" планує закрити угоду в зимове трансферне вікно.

Вінгер амстердамського "Аякса" і збірної Бразилії Давид Нерес наблизився до переходу в донецький "Шахтар".

"Гірники" запропонували за 24-річного бразильця 15 мільйонів євро, і клуб з Амстердама близький до того, щоб прийняти умови угоди, повідомляє todofichajes.com.

Сам Давид Нерес вітає можливість зміни команди, і готовий перейти в "Шахтар", так як в цьому сезоні отримує мало ігрової практики, а головний тренер "Аякса" Ерік тен Хаг не проти варіанту, при якому бразилець покине клуб.

Читайте такожНападник Бенфіки та збірної України Яремчук забив гол лідеру чемпіонату Португалії (відео)Всього на рахунку Нереса 785 зіграних хвилин в 22 поєдинках в рамках всіх турнірів за "Аякс" в поточному сезоні. Бразилець відзначився 4 забитими м'ячами і 2 результативними передачами.

Портал Transfermarkt оцінює футболіста в 22 мільйони євро.

Давид Нерес: кар'єра