Андрій Воробей підкреслив, що його засмутила якість гри команди.

Колишній нападник "Шахтаря" та збірної України Андрій Воробей оцінив виступ "жовто-синіх" на Євро-2020.

В інтерв'ю сайту zbirna.com Воробей оцінив виступ команди за п'ятибальною шкалою:

"Якщо говорити про гру, то я б оцінив виступ нашої команди на трійку, але результат виявився вищим, збірна пробилася до чвертьфіналу Євро, це хороший показник, тому поставлю четвірку".

Екс-футболіст підкреслив, що йому не сподобалася гра команди:

"Засмутила якість гри практично у всіх поєдинках. Це однозначно не те, що може демонструвати ця команда. Також я очікував більшого від наших лідерів. Їх виконавська майстерність залишала бажати кращого".

Крім того, він висловив думку, що тренерському штабу потрібно було більше довіряти запасним:

Читайте також"Він дуже талановитий": екс-тренер Динамо вважає, що Шевченко повинен залишитися в збірній України

"Як можна грати без впровадження свіжих сил після такого тривалого клубного сезону. Як правило, виходили Віктор Циганков і Марлос, але на загальну картину гри, не перебуваючи в своїх найкращих кондиціях, ці футболісти вплинути не могли. Настільки нерішучі плани щодо замін в нашій команді пов'язані з тренерськими задумами. Мені здається, все-таки у Андрія Шевченка був якийсь мандраж щодо замін, боязнь нічого не зіпсувати. Але як показав турнір, від цього краще не стало".

Також Воробей назвав те, що йому сподобалося в грі збірної:

"Що сподобалося? У важку хвилину, коли після поразки від Австрії ми вийшли в 1/8-у, команда згуртувалася, показала характер, і витягнула гру проти шведів".

А найкращими гравцями збірної України на турнірі Воробей назвав Георгія Бущана, Андрія Ярмоленка та Олександра Караваєва.

Збірна України на Євро-2020: результати

Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram

Автор: Антон Дудар