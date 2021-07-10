Колишній нападник "Шахтаря" та збірної України Андрій Воробей оцінив виступ "жовто-синіх" на Євро-2020.
В інтерв'ю сайту zbirna.com Воробей оцінив виступ команди за п'ятибальною шкалою:
"Якщо говорити про гру, то я б оцінив виступ нашої команди на трійку, але результат виявився вищим, збірна пробилася до чвертьфіналу Євро, це хороший показник, тому поставлю четвірку".
Екс-футболіст підкреслив, що йому не сподобалася гра команди:
"Засмутила якість гри практично у всіх поєдинках. Це однозначно не те, що може демонструвати ця команда. Також я очікував більшого від наших лідерів. Їх виконавська майстерність залишала бажати кращого".
Крім того, він висловив думку, що тренерському штабу потрібно було більше довіряти запасним:
Читайте також"Він дуже талановитий": екс-тренер Динамо вважає, що Шевченко повинен залишитися в збірній України
"Як можна грати без впровадження свіжих сил після такого тривалого клубного сезону. Як правило, виходили Віктор Циганков і Марлос, але на загальну картину гри, не перебуваючи в своїх найкращих кондиціях, ці футболісти вплинути не могли. Настільки нерішучі плани щодо замін в нашій команді пов'язані з тренерськими задумами. Мені здається, все-таки у Андрія Шевченка був якийсь мандраж щодо замін, боязнь нічого не зіпсувати. Але як показав турнір, від цього краще не стало".
Також Воробей назвав те, що йому сподобалося в грі збірної:
"Що сподобалося? У важку хвилину, коли після поразки від Австрії ми вийшли в 1/8-у, команда згуртувалася, показала характер, і витягнула гру проти шведів".
А найкращими гравцями збірної України на турнірі Воробей назвав Георгія Бущана, Андрія Ярмоленка та Олександра Караваєва.
Збірна України на Євро-2020: результати
- У стартовому матчі на турнірі українці в Амстердамі програли збірній Нідерландів з рахунком 2:3.
- У 2-му турі "жовто-синім" вдалося в Бухаресті обіграти Північну Македонію - 2:1.
- У третьому турі Україна програла Австрії в Бухаресті з рахунком 0:1.
- У підсумку українська збірна посіла в групі С третє місце, але вийшла в плей-офф. "Жовто-сині" стали однією з чотирьох найкращих команд, що зайняли треті місця, і вперше пробилися в плей-офф чемпіонатів Європи.
- В 1/8 фіналу збірна України в овертаймі вирвала перемогу у Швеції завдяки голу Артема Довбика - 2:1. Україна вперше в історії вийшла до чвертьфіналу Євро.
- В 1/4 фіналу збірна України програла Англії з рахунком 0:4: відео голів матчу.
Читайте останні новини України та світу на каналі УНІАН в Telegram