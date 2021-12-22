Дружина голкіпера "Динамо" Дениса Бойка Валерія поділилася з підписниками свіжими гарячими фотографіями.
Подружня пара, як і багато інших "футбольних" пар з України, в це міжсезоння відпочивають на Мальдівах.
Дружина голкіпера "Динамо" опублікувала в Instagram знімки з басейну. На них вона постала в білому купальнику, показавши свій пишний бюст.
"Краса в очах того, хто дивиться", - підписала фото Валерія.
"Валерія, ви просто вогонь", "Лерочка, очей не відвести", "Ну дуже красива", - коментують публікацію підписники.
Додамо, що Бойко також не залишився осторонь і відреагував на фото дружини коментарем з емодзі у вигляді сердечка.
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У поточному сезоні голкіпер провів шість матчів за "Динамо", а також один раз зіграв у воротах збірної України.
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