"Хетафе" сенсаційно виграв у "вершкових".

В 19-му турі чемпіонату Іспанії "Реал" завітав у гості до "Хетафе". Господарі поля перемогли з мінімальним рахунком завдяки голу турецького форварда Енеса Унала.

Зауважимо, що Андрій Лунін провів усю гру в запасі.

У "Реала" перервалася безпрограшна серія, яка налічувала 15 матчів поспіль. Востаннє мадридці програвали у 8-му турі Ла Ліги "Еспаньйолу" (2:1) ще 3 жовтня минулого року. Відтоді команда Карло Анчелотті 13 разів перемогла і двічі зіграла внічию з рахунком 0:0 (проти "Кадіса" та "Осасуни").

"Хетафе" - "Реал" - 1:0

Гол: Унал, 9

"Хетафе": Соріа, Суарес, Кабако (Ньом, 63), Мітрович, Куенка, Олівера, Максимович, Арамбаррі, Аленья (Луїс, 74), Унал (Янкто, 83), Рамірес (Мата, 64)

"Реал": Куртуа, Васкес (Гонсалес, 85), Мілітао, Алаба, Менді (Марсело, 46), Каземіро, Модріч, Кроос (Іско, 85), Асенсіо (Азар, 46), Родріго (Діас, 67), Бензема

Відео огляд матчу

Чемпіонат Іспанії: положення команд