В 19-му турі чемпіонату Іспанії "Реал" завітав у гості до "Хетафе". Господарі поля перемогли з мінімальним рахунком завдяки голу турецького форварда Енеса Унала.
Зауважимо, що Андрій Лунін провів усю гру в запасі.
У "Реала" перервалася безпрограшна серія, яка налічувала 15 матчів поспіль. Востаннє мадридці програвали у 8-му турі Ла Ліги "Еспаньйолу" (2:1) ще 3 жовтня минулого року. Відтоді команда Карло Анчелотті 13 разів перемогла і двічі зіграла внічию з рахунком 0:0 (проти "Кадіса" та "Осасуни").
"Хетафе" - "Реал" - 1:0
Гол: Унал, 9
"Хетафе": Соріа, Суарес, Кабако (Ньом, 63), Мітрович, Куенка, Олівера, Максимович, Арамбаррі, Аленья (Луїс, 74), Унал (Янкто, 83), Рамірес (Мата, 64)
"Реал": Куртуа, Васкес (Гонсалес, 85), Мілітао, Алаба, Менді (Марсело, 46), Каземіро, Модріч, Кроос (Іско, 85), Асенсіо (Азар, 46), Родріго (Діас, 67), Бензема
Відео огляд матчу
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Чемпіонат Іспанії: положення команд
- Мадридський "Реал" з 46 очками лідирує в турнірній таблиці Ла Ліги. "Севілья" має на 8 балів менше і посідає друге місце. У них дві гри в запасі. До топ-3 також входить "Бетіс" (33 очки), у якого теж два матчі в запасі.
- "Атлетіко" провів 18 матчів, набрав 32 очки і розташовується на п'ятій позиції.
- "Барселона" зіграла 18 поєдинків та займає сьоме місце з 28 заліковими пунктами.
- "Хетафе" має 18 очок і займає 16-е місце.