Михайло Мудрик з'явився на полі у другому таймі, але результативними діями відзначитися не зміг.

У суботу, 25 листопада, відбувся поєдинок 13-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ньюкасл" приймав "Челсі".

Гра проходила на стадіоні "Сент-Джеймс Парк" і завершилася розгромною перемогою "сорок".

Господарі поля повели в рахунку на 13-й хвилині - гол з передачі Льюїса Майлі забив Александер Ісак. На 23-й хвилині "Челсі" вдалося зрівняти рахунок - Рахім Стерлінг забив гол фантастичним ударом зі штрафного. У другому таймі "сороки" повністю розгромили свого суперника, забивши три м'ячі. Перемогу "Ньюкаслу" принесли голи Джамала Ласселса, Жоелінтона і Ентоні Гордона.

"Ньюкасл" - "Челсі" - 4:1

Голи: Ісак (13), Ласселс (60), Жоелінтон (61) Гордон (83) - Стерлінг (23)

"Ньюкасл": Поуп, Тріпп'єр, Ласселс (Дамметт, 87), Шер, Лівраменто, Майлі (Діалло, 90+3), Гімараес, Жоелінтон, Альмірон (Мерфі, 87), Ісак (Річі, 81), Гордон (Ндівені, 90+3)

"Челсі": Санчес, Джеймс, Сільва, Бадіашіль, Кукурелья, Угочукву (Кайседо, 69), Фернандес, Палмер (Колвілл, 75), Галлахер (Мудрик, 68), Стерлінг (Мадуеке, 87), Джексон (Броя, 69)

Попередження: Тріпп'єр (22), Жоелінтон (45+3), Ласселс (46), Річі (90+2) - Угочукву (41), Джеймс (55), Стерлінг (60), Кукурелья (77), Колвілл (81)

Вилучення: Джеймс (73)

Огляд матчу:

Український вінгер "Челсі" Михайло Мудрик почав цей поєдинок на лаві запасних і з'явився на полі на 69-й хвилині. Статистичний портал WhoScored оцінив гру українця в 6,1 бала.

"Ньюкасл" набрав 23 очки і займає шосте місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Челсі" з 16 балами йде на 10-й сходинці.

У наступному турі чемпіонату Англії "Челсі" зіграє проти "Брайтона", а "Ньюкасл" зустрінеться з "Манчестер Юнайтед".

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