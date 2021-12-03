Ральф Рангнік надихався українським тренером.

Новоспечений головний тренер "Манчестер Юнайтед" Ральф Рангнік вчергове пригадав Валерія Лобановського.

63-річний німець був учнем славетного українського тренера. Про це він розповів для офіційного сайту "Ман Юнайтед".

"Коли я уперше почав тренувати "Вікторію" з мого рідного Бакнанга, то ми грали проти київського "Динамо" Валерія Лобановського. Я сам був на полі граючим тренером і потім багато разів розповідав цю історію: через 10 хвилин я почав рахувати гравців на полі, тому що мені здавалося, що у них на одного-двох футболістів більше".

"Після матчу я поговорив з Лобановським через перекладача, і мені сказали, що вони тренуються щодня, кожного разу пресингуючи по усьому полю. Потім я пішов дивитися на тренування "Динамо" і з тієї миті зрозумів, чому вони так грають. Я зрозумів, що це можливо, якщо послідовно працювати над цим щодня на тренуваннях", - сказав Рангнік.

Серед інших тренерів, які надихнули його, Рангнік згадав Хельмута Гросса та Арріго Саккі.

Ральф Рангнік: чим він відомий

Німець відомий тим, що був творцем імперії "Ред Булл" у футболі. Він був спортивним директором "РБ Лейпцига", "РБ Зальцбурга" та "Нью-Йорк Ред Буллз".

В якості тренера Рангнік очолював "Шальке", "Штутгарт", "Хоффенхайм", "РБ Лейпциг" та низку інших німецьких команд.

Останнім місцем роботи Ральфа був московський "Локомотив", де він працював консультантом.

Автор: Артем Будрін