Каталонці знову не змогли обіграти "Бенфіку" і ризикують вилетіти з ЛЧ.

Головний тренер "Барселони" Хаві прокоментував нічийний результат поєдинку 5-го туру групового етапу Ліги чемпіонів з лісабонською "Бенфікою" (0:0).

Іспанського фахівця цитує Marca.

"Ми виглядали дуже могутньо, цього ми і прагнули. Не вистачило тільки голу. Забий ми, всі казали б, що "Барса" провела прекрасний матч, хоча це і було насправді. Ми зберігаємо позитивний настрій, у нас попереду ще один матч. Вважаю, що ми грали здорово. Таку "Барселону" ми хочемо бачити. Команда розуміє наші ідеї. Не вистачило тільки голу", - сказав Хаві.

"Ми забили усього один раз у двох іграх, і те з пенальті. Так що в цьому плані ми повинні додавати, так. Ми "Барселона" і повинні перемагати. Мова не лише про гру з "Баварією" [у 6-му турі], але і про усіх інших. Виходити на матчі треба з тим же настроєм, що і сьогодні. Всупереч нічиїй, я вважаю, що ми сьогодні грали дуже добре", - додав тренер.

Положення команд перед останнім туром: "Баварія" - 15 очок, "Барселона" - 7, "Бенфіка" - 5, "Динамо" - 1

У завершальному турі "Бенфіка" вдома прийматиме "Динамо", а "Барселона" в гостях зіграє проти "Баварії". Якщо лісабонці обіграють киян, то "Барса" у паралельному матчі буде змушена так само набрати три очки в Мюнхені на "Альянц Арені", що доволі непросто. Ризик опинитися в Лізі Європи для каталонців істотний.

Ліга чемпіонів 2021-2022: головне

Груповий етап Ліги чемпіонів стартував 14 вересня і триватиме до 8 грудня. Команди традиційно зіграють один проти одного вдома і на виїзді.

Матчі 6-го туру пройдуть 7 і 8 грудня.

У плей-офф турніру вийдуть по дві кращі команди з кожної групи.

Матчі плей-офф стартують 15 лютого, а фінал запланований на 28 травня.

Автор: Артем Будрін