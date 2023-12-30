Перемогу "Ноттінгем Форест" принесли точні удари Домінгеса і Гіббса-Вайта.

У суботу, 30 грудня, відбувся поєдинок 20-го туру Англійської Прем'єр-ліги, в якому "Ноттінгем Форест" приймав "Манчестер Юнайтед".

Гра проходила на стадіоні "Сіті Граунд" в Ноттінгемі і завершилася сенсаційною перемогою господарів поля.

Перший тайм цього поєдинку завершився без забитих голів. Рахунок у грі був відкритий на 64-й хвилині - півзахисник "Ноттінгема" Ніколас Домінгес забив з передачі Гонсало Монтьєля. На 78-й хвилині "червоні дияволи" рахунок зрівняли - Маркус Рашфорд відзначився після передачі Алехандро Гарначо. Перемогу "лісникам" приніс гол Моргана Гіббса-Вайта. 23-річний півзахисник забив з передачі Ентоні Еланги.

"Ноттінгем Форест" - "Манчестер Юнайтед" - 2:1

Голи: Домінгес 64, Гіббс-Вайт 82 - Рашфорд 78

"Ноттінгем Форест": Тернер, Монтьєль (Вільямс 74), Ніакате, Мурільо, Айна (Тоффоло 87), Данілу (Мангала 87), Йейтс, Еланга (Болі 87), Гіббс-Вайт, Домінгес (Хадсон-Одой 79), Вуд

"Манчестер Юнайтед": Онана, Ван-Біссака (Регілон 90), Варан, Еванс, Далот, Мейну (Мактоміней 46), Еріксен, Антоні (Діалло 54), Фернандеш, Гарначо, Рашфорд

Попередження: Гіббс-Вайт 56, Мангала 88 - Далот 57, Варан 59, Гарначо 85, Еріксен 90+10

Огляд матчу:

"Ноттінгем Форест" набрав 20 очок і піднявся на 15-е місце в турнірній таблиці Англійської Прем'єр-ліги. "Манчестер Юнайтед" з 31 балом займає 7-у позицію.

У наступному турі чемпіонату Англії "Манчестер Юнайтед" зіграє проти лондонського "Тоттенхема", а "Ноттінгем" зустрінеться з "Брентфордом".

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