Бундестім шукає суперників для спарингів, адже поки не бере участі в офіційних поєдинках.

Німецький футбольний союз розглядає у планах проведення товариського матчу своєї збірної з національною командою України. Як повідомляє Sportschau, цей поєдинок може відбутися у червні цього року.

На початок літа німці запланували провести три товариські матчі, і на даний момент футбольний союз займається пошуком суперників.

Перший із цих поєдинків буде знаковим, адже стане 1000-м в історії бундестім. У Німеччині його хочуть провести у Бремені, де вже 11 років не грала національна збірна, однак не з Україною. А вже в одному із двох наступних матчів суперником розглядають "синьо-жовтих". Ймовірно, цей потенційний поєдинок відбудеться у Гельзенкірхені.

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Щоправда, Українська асоціація футболу свою згоду на проведення цієї зустрічі ще не дала.

Відзначимо, що в України на літо заплановані два офіційні поєдинки: проти Північної Македонії 16 червня та проти Мальти 19 червня. Вони відбудуться у рамках кваліфікації на Євро-2024.

Так як Німеччина є країною-господаркою Чемпіонату Європи у 2024-му році, то вона участі у відборі не бере. Увесь календар бундестім німецький футбольний союз буде заповнювати товариськими матчами.

Нагадаємо, що Україна та Німеччина зустрічалися між собою вісім разів. У трьох матчах команди грали внічию, ще у п’ятьох "синьо-жовті" зазнавали поразки. На полі Німеччини українська національна збірна ще жодного разу не зуміла уникнути програшу менше, ніж у два м’ячі. Востаннє вони грали між собою у 2020-му році в рамках дивізіону А Ліги Нації - тоді двічі перемогу святкували німці.

Додамо, що у світовому рейтингу ФІФА Німеччина посідає 14 місце, а Україна перебуває на 26-й позиції.

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