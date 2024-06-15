Свій наступний матч німецька збірна проведе 19 червня проти збірної Угорщини, а Шотландія зіграє зі Швейцарією.

Перша гра домашнього чемпіонату Європи з футболу між Німеччиною та Шотландією завершилася перемогою господарів турніру з рахунком 5:1. Голи за Німеччину в першому таймі забили Флоріан Вірц, Джамал Мусіала, Кай Хаверц.

У другій половині гри голами відзначилися Ніклас Фюлькруг і Емре Джан. Єдиний м'яч у ворота збірної Німеччини також провів німець Антоніо Рюдігер - автогол відбувся наприкінці матчу. Головний арбітр француз Клеман Тюрпен зарахував автогол.

З кінця першого тайму шотландці грали в меншості, адже захисник Раян Портеус отримав червону картку за фол у власному штрафному майданчику. Суддя призначив 11-метровий. Його успішно реалізував Гаверц.

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Свій наступний матч німецька збірна проведе 19 червня проти збірної Угорщини, а Шотландія зіграє зі Швейцарією.

Німеччина - Шотландія - 5:1

Голи: Вірц, 10, Мусіала, 19, Хаверц, 45+1 (пен), Фюллкруг, 68, Емре Джан, 90+3 - Рюдігер, 87 (автогол)

Вилучення: Портеус, 44 (Шотландія)

Євро-2024 - котирування букмекерів

На думку букмекерів, абсолютним лідером у групі A виступає збірна Німеччини - вихід у плей-оф господині турніру оцінюють коефіцієнтом 1,35. Натомість друге місце, на думку букмекерів, мала б посісти збірна Швейцарії - такий результат оцінюють коефіцієнтом 5,8. "Третьою силою" вважається збірна Угорщини з шансом 9,9. А головним аутсайдером - збірна Шотландії - їхні шанси оцінюють коефіцієнтом 12,0.

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