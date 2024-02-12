Кот-д'Івуар виграв Кубок африканських націй втретє в своїй історії.

У неділю, 11 лютого, відбувся фінал 34-го розіграшу Кубка африканських націй-2023, в якому зустрічалися збірні Нігерії та Кот-д'Івуару.

Гра проходила на стадіоні імені Алассана Уаттари в Абіджані і завершилася перемогою Кот-д'Івуару.

Рахунок у грі був відкритий на 38-й хвилині - відзначився захисник збірної Нігерії Вільям Трост-Еконг. На 62-й хвилині Кот-д'Івуар зрівняв рахунок завдяки точному удару Франка Кессьє. На 81-й хвилині перемогу для івуарійської збірної вирвав Себастьєн Аллер, який забив після передачі Симона Адінгри.

Відео дня

Нігерія - Кот-д'Івуар-1:2

Голи: Трост-Еконг, 38 - Кессьє, 62, Аллер, 81

Відео голів:

Нагадаємо, Кубок африканських націй-2023 проходив у Кот-д'Івуарі на шести стадіонах у п'яти містах (Абіджан, Буаке, Корого, Сан-Педро, Ямусукро) з 13 січня по 11 лютого.

Участь у фінальній стадії турніру брали 24 національних збірних.

Кот-д'Івуар став переможцем Кубка Африки втретє. Раніше ця збірна також вигравала турнір в 1992 і 2015 роках.

Найбільша кількість перемог у турнірі на рахунку національної команди Єгипту - 7 (1957, 1959, 1986, 1998, 2006, 2008, 2010).

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