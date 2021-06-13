Андрій Шевченко визначився з основним складом виконавців на поєдинок.

Стали відомі стартові склади збірних України та Нідерландів на матч Євро-2020, який пройде на "Йохан Кройф Арені" в Амстердамі.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Нідерланди - Україна.

Склади команд

Україна: Бущан, Караваєв, Забарний, Матвієнко, Миколенко, Сидорчук, Зінченко, Малиновський, Зубков, Ярмоленко, Яремчук

Нідерланди: Стекеленбург, ван Анхольт, Блінд, де Врей, Тімбер, Думфріс, де Йонг, де Рон, Вейналдум, Депай, Вегхорст

Нагадаємо, тренерський штаб збірної України не включив в заявку на цю гру Віктора Циганкова (він травмований), Романа Безуса і Георгія Судакова.

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Нідерланди - Україна: перед матчем

Матч Нідерланди - Україна пройде в Амстердамі 13 червня. Початок - о 22.00.

Українці виступають у групі С, де їхніми суперниками також будуть Австрія та Північна Македонія.

Збірна України напередодні Євро-2020 зіграла три товариські матчі. Підопічні Шевченка спочатку ледь не програли Бахрейну, потім впевнено здолали Північну Ірландію завдяки дебютному голу Олександра Зубкова, а завершили "жовто-сині" підготовку до престижного турніру розгромом Кіпру.

Нідерланди провели два спаринги в рамках підготовки до чемпіонату Європи. "Помаранчеві" обіграли з рахунком 3:0 Грузію, а також розписали мирову з Шотландією - 2:2.

Раніше команди грали один проти одного двічі, і обидва рази це були товариські ігри: у 2008 році нідерландці перемогли з рахунком 3:0. А в 2010 році Нідерланди і Україна сильнішого не виявили - 1:1.

Відомо, хто судитиме матч Нідерланди - Україна.

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Автор: Артем Будрін