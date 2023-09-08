Перемогу Нідерландам принесли голи Де Рона, Гакпо і Вегхорста.

У четвер, 7 вересня, відбувся поєдинок п'ятого туру кваліфікації Євро-2024, в якому зустрічалися національні команди Нідерландів та Греції.

Гра проходила на стадіоні "Філіпс" в Ейндховені і завершився розгромною перемогою господарів поля з рахунком 3:0.

Рахунок у грі був відкритий на 17-й хвилині, відзначився Мартен де Рон. На 31-й хвилині коді Гакпо подвоїв перевагу "ораньє". Третій м'яч збірної Нідерландів забив Ваут Верхорст. 31-річний нападник відзначився на 39-й хвилині зустрічі.

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Відзначимо, що три гольові передачі в цій грі віддав правий захисник збірної Нідерландів Дензел Дюмфріс.

Нідерланди - Греція - 3:0

Голи: Де Рон, 17, Гакпо, 31, Вегхорст, 39

Нідерланди: Флеккен, Думфріс (де Лігт, 85), ван Дейк, Аке (де Врей, 46), Гертрюйда, Блінд, де Рон (Рейндерс, 65), де Йонг (Верман, 77), Сімонс, Гакпо (Ланг, 65), Вегхорст

Греція: Влаходімос, Рота (Яннуліс, 69), Хацідьякос, Рецос, Цімікас, Бакасетас (Бухалакіс, 77), Манталос, Курбеліс (Кульеракіс, 70), Сіопіс, Масурас (Фунтас, 70), Павлідіс (Якумакіс, 73)

Попередження: Сіопіс (11), Аке (43), Цимікас (44), Курбеліс (68), Манталос (75), ван Дейк (90)

Огляд матчу:

Збірна Нідерландів зіграла три матчі в рамках кваліфікації Євро-2024 і з 6 балами займає друге місце в групі B. Греція також набрала 6 очок і йде третьою.

У наступному турі кваліфікації Євро-2024 збірна Нідерландів зіграє проти Ірландії, а Греція зустрінеться з національною командою Гібралтару. Обидва матчі відбудуться 10 вересня.

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