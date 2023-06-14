Поєдинок збірних Нідерландів і Хорватії пройде в Роттердамі.

У середу, 14 червня, відбудеться перший поєдинок півфіналу Ліги націй сезону-2022/2023, в якому зустрінуться національні збірні Хорватії та Нідерландів.

Зустріч команд пройде на стадіоні "Де Кейп" в Роттердамі. Головним арбітром матчу призначений румунський рефері Іштван Ковач.

Збірна Хорватії пробилася до фінальної частини Ліги націй, посівши перше місце в групі 1 дивізіону А. Хорвати випередили збірні Данії, Франції та Австрії.

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Збірна Нідерландів, у свою чергу, виграла квартет 4, де її суперниками були національні команди Бельгії, Польщі та Уельсу.

Востаннє збірні Нідерландів і Хорватії зустрічалися між собою в 1998 році. Це був матч за третє місце на ЧС-1998. Перемогу в тій грі здобули хорвати на чолі з легендарними Давором Шукером і Звоніміром Бобаном.

Нідерланди - Хорватія: прогноз

На думку аналітиків, фаворитом цього протистояння є підопічні Рональда Кумана.

Так, на перемогу збірної Нідерландів приймаються ставки з коефіцієнтом 2,01. На тріумф хорватів можна поставити з коефіцієнтом 4,00. Нічия - 3,50.

Матч Нідерландів і Хорватії буде не дуже результативним, вважають експерти. Зробити ставку на те, що в грі буде забито менше 2,5 голів можна з коефіцієнтом 1,73. На тотал більше 2,5 коефіцієнт - 2,18.

Найбільш вірогідним результатом зустрічі аналітики вважають перемогу збірної Нідерландів з рахунком 1:0. На цей результат коефіцієнт 6,50.

Нідерланди - Хорватія: трансляція

В Україні протистояння Нідерландів і Хорватії покаже відеосервіс MEGOGO. Також трансляція матчу буде доступна на платформі Volia TV.

Початок матчу о 21:45 за київським часом.

Нагадаємо, що у другому півфіналі Ліги націй-2022/2023 зіграють збірні Іспанії та Італії. Матч відбудеться 15 червня.

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