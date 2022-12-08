Ліонель Мессі і компанія змагатимуться за путівку в півфінал катарського мундіалю зі збірною Нідерландів.

У п'ятницю, 9 грудня, відбудеться поєдинок 1/4 фіналу чемпіонату світу з футболу, в якому збірна Аргентини зіграє проти національної команди Нідерландів.

Гра пройде на стадіоні "Лусаїл-Айконік" в місті Лусаїл.

На стадії групового раунду збірна Нідерландів виступала в квартеті А з Катаром, Еквадором і Сенегалом. Підопічні Луї ван Гала стартували на турнірі з перемоги над Сенегалом (2:0), потім зіграли внічию з Еквадором (1:1), а в заключному турі переграли Катар (2:0).

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На стадії 1/8 фіналу нідерландці зустрілися зі збірною США і здобули перемогу в цій дуелі з рахунком 3:1.

Збірна Аргентини почала свій шлях на мундіалі в Катарі з сенсаційної поразки від Саудівської Аравії (1:2), потім південноамериканці перемогли Мексику (2:0) і Польщу (2:0) і з першого місця вийшли в плей-офф.

В 1/8 фіналу Аргентина перемогла національну команду Австралії з рахунком 2:1.

Нідерланди - Аргентина: прогноз

Букмекери не бачать явного фаворита в цьому протистоянні, але віддають перевагу представнику Південної Америки. Коефіцієнт на перемогу збірної Аргентини в основний час становить 2,28. Нічию оцінюється коефіцієнтом 3,15. На перемогу збірної Нідерландів приймаються ставки з коефіцієнтом 3,70.

На прохід збірної Нідерландів в 1/2 фіналу ЧС-2022 можна поставити з коефіцієнтом 2,35, Аргентини - 1,64.

Найбільш вірогідним результатом матчу букмекери вважають перемогу збірної Аргентини з рахунком 1:0. Коефіцієнт на даний результат - 6,10.

Нідерланди - Аргентина: трансляція

В Україні матч 1/4 фіналу ЧС-2022 між командами Аргентини та Нідерландів у прямому ефірі покаже лише відеосервіс MEGOGO.

В ефірі місцевих телеканалів Суспільного матч буде показаний в повторі.

Стартовий свисток пролунає о 21:00 за київським часом.

Додамо, що переможець дуелі Нідерланди - Аргентина у півфіналі катарського мундіалю зіграє проти переможця протистояння збірних Бразилії та Хорватії.

Нагадаємо, фінальна частина чемпіонату світу в Катарі проходитиме з 20 листопада по 18 грудня 2022 року.

Чинним переможцем чемпіонату світу є національна збірна Франції, яка у фіналі ЧС-2018 обіграла Хорватію.

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