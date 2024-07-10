Раніше першим фіналістом Євро-202 стала збірна Іспанії.

Збірна Англії перемогла збірну Нідерландів у другому півфінальному матчі Євро-2024 з рахунком 2:1.

Вже на 7-й хвилині матчу гол у ворота англійської збірної ефектним дальнім ударом забив молодий нідерландець Хаві Сімонс. Після цього англійці перейшли в атаку, і вже за 11 хвилин нападнику Харрі Кейну вдалося реалізувати пенальті у ворота збірної Нідерландів. У середині тайму Англія могла вийти вперед, проте захисник "помаранчевих" зміг вибити м'яч прямо з лінії воріт.

У другому таймі долю матчу вирішив Оллі Уоткінс, який вийшов на заміну та забив на 90-й хвилині гри. Таким чином, матч на стадіоні у Дортмунді завершився перемогою Англії. Нідерландці вилітають із турніру, а підопічні Гарета Саутгейта зустрінуться у фіналі чемпіонату, який пройде на Олімпійському стадіоні у Берліні, зі збірною Іспанії.

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Євро-2024 - останні новини

Збірна Іспанії з футболу перемогла французьку команду у півфіналі цьогорічного Чемпіонату Європи.

Гравці зустрілися на футбольному стадіоні Allianz Arena у Мюнхені. Вже на восьмій хвилині нападник збірної Франції Рандаль Коло Муані забив гол у ворота іспанців. Вони швидко відігралися - на 21-й хвилині півзахисник Ламін Ямал зрівняв рахунок, а на 25-й Дані Ольмо вивів команду вперед.

Перший тайм закінчився з рахунком 2:1, він не змінився і після другого тайму. Арбітр додав до основного часу ще п'ять хвилин, однак футболістам не вдалося змінити ситуацію.

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