Все вирішив єдиний гол Євгена Пасіча.

У завершальному матчі 11-го туру Української прем'єр-ліги одеський "Чорноморець" вдома поступився рівненському "Вересу". Одеський клуб левову частину поєдинку грав у більшості, адже на 20-й хвилині захисник рівнян Валерій Кучеров отримав червону картку за грубий фол і був вилучений з поля.

"Чорноморець" не зміг скористатися чисельною перевагою та програв. В другому таймі одесити не реалізували пенальті - Ілля Путря змарнував чудову нагоду зрівняти рахунок.

"Верес" посідає 9-е місце в турнірній таблиці - у них 15 очок. "Чорноморець" має всього 6 очок і розташувався на передостанній позиції.

"Чорноморець" - "Верес" - 0:1

Гол: Пасіч Є., 18

"Чорноморець": Кучерук, Вантух, Біловар, Кадірі (Дубко, 46), Путря, Авагімян (Кузик, 74), Михайленко, Смирний, Цітаішвілі, Ісаєнко (Вачіберадзе, 82), Ванат (Бугай, 74)

"Верес": Когут, Нємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат, Полюлях, Кучеров, Г. Пасіч (Дахновський, 87), Панасенко (Петько, 71), Є. Пасіч (Тимофієнко, 82), М. Шестаков (Сергійчук, 71)

Нереалізований пенальті: Путря, 66

Вилучення: Кучеров, 20

Відео огляд матчу

Українська Прем'єр-ліга: 11-й тур

Автор: Артем Будрін