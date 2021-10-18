У завершальному матчі 11-го туру Української прем'єр-ліги одеський "Чорноморець" вдома поступився рівненському "Вересу". Одеський клуб левову частину поєдинку грав у більшості, адже на 20-й хвилині захисник рівнян Валерій Кучеров отримав червону картку за грубий фол і був вилучений з поля.
"Чорноморець" не зміг скористатися чисельною перевагою та програв. В другому таймі одесити не реалізували пенальті - Ілля Путря змарнував чудову нагоду зрівняти рахунок.
"Верес" посідає 9-е місце в турнірній таблиці - у них 15 очок. "Чорноморець" має всього 6 очок і розташувався на передостанній позиції.
"Чорноморець" - "Верес" - 0:1
Гол: Пасіч Є., 18
"Чорноморець": Кучерук, Вантух, Біловар, Кадірі (Дубко, 46), Путря, Авагімян (Кузик, 74), Михайленко, Смирний, Цітаішвілі, Ісаєнко (Вачіберадзе, 82), Ванат (Бугай, 74)
"Верес": Когут, Нємчанінов, Гончаренко, Мірошник, Солдат, Полюлях, Кучеров, Г. Пасіч (Дахновський, 87), Панасенко (Петько, 71), Є. Пасіч (Тимофієнко, 82), М. Шестаков (Сергійчук, 71)
Нереалізований пенальті: Путря, 66
Вилучення: Кучеров, 20
Відео огляд матчу
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