Сергій Ребров / фото twitter.com/alainfcae
Український тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів за підсумками березня.
Про це повідомляє прес-служба клубу в Твіттері.
фото twitter.com/alainfcae
47-річний наставник отримав почесну нагороду вже всьоме поспіль (починаючи з серпня).
У березні "Аль-Айн" під керівництвом українського фахівця провів чотири матчі: два - в чемпіонаті, два - в Кубку. Підсумок - три нічиїх і перемога, плюс вихід у фінал кубкового розіграшу після виграшу за сумою двох матчів у "Аль-Джазіри".
У поточному сезоні чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" Сергія Реброва набрав 49 очок і має відрив від другого місця в 7 пунктів.
Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення
- Ребров очолив "Аль-Айн" у червні 2021 року. Раніше він тренував київське "Динамо", "Аль-Ахлі" з Саудівської Аравії і угорський "Ференцварош".
- Він двічі приводив "Динамо" до перемог у чемпіонаті України та Кубку України, а також виграв один Суперкубок країни. Під керівництвом Реброва в сезоні 2015-2016 "Динамо" вперше з часів Валерія Лобановського вийшло в плей-офф Ліги чемпіонів.
- "Аль-Ахлі" Ребров привів до срібних медалей чемпіонату Саудівської Аравії, після чого покинув команду.
- З "Ференцварошем" за три сезони український тренер тричі виграв чемпіонат Угорщини, а в сезоні 2020-2021 вперше за 25 років вивів угорський клуб в груповий етап Ліги чемпіонів.
- У 2020 році Ребров був визнаний в угорському клубі кращим тренером десятиліття. Крім того, його назвали найкращим футбольним тренером сезону 2020-2021 в Угорщині.
- Влітку 2021 року Ребров був максимально близький до того, щоб очолити збірну України, але не зміг домовитися про розірвання контракту з "Аль-Айном".