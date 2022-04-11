Сергій Ребров веде свою команду до чемпіонського титулу в ОАЕ.

Український тренер "Аль-Айна" Сергій Ребров визнаний найкращим тренером чемпіонату Об'єднаних Арабських Еміратів за підсумками березня.

Про це повідомляє прес-служба клубу в Твіттері.

47-річний наставник отримав почесну нагороду вже всьоме поспіль (починаючи з серпня).

У березні "Аль-Айн" під керівництвом українського фахівця провів чотири матчі: два - в чемпіонаті, два - в Кубку. Підсумок - три нічиїх і перемога, плюс вихід у фінал кубкового розіграшу після виграшу за сумою двох матчів у "Аль-Джазіри".

У поточному сезоні чемпіонату ОАЕ "Аль-Айн" Сергія Реброва набрав 49 очок і має відрив від другого місця в 7 пунктів.

Сергій Ребров: тренерська кар'єра і досягнення