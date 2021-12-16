Ерлінг Холанд оформив дубль у ворота "Гройтер Фюрт".

В рамках 16 туру німецької Бундесліги дортмундська "Боруссія" вдома розгромила аутсайдера чемпіонату "Гройтер Фюрт" з рахунком 3:0.

Два м'ячі на свій рахунок записав норвезький форвард "джмелів" Ерлінг Холанд.

Спочатку він забив на 33 хвилині першого тайму, реалізувавши 11-метровий удар. Після Холанд відзначився з гри на 82 хвилині поєдинку.

Читайте такожЗірковий футболіст Боруссії встановив феноменальний рекорд БундеслігиДля 21-річного норвежця голи стали 29-м і 30-м в Бундеслізі в 2021 році. Це оновлення клубного рекорду, ніхто з гравців "Боруссії" раніше не забивав у Бундеслізі за календарний рік стільки ж або більше. По 29 голів за рік у чемпіонаті Німеччини мають екс-гравці дортмундців Лотар Еммеріх (1966 рік) і П'єр-Емерік Обамеянг (2015).

Також відзначимо, що в поточному сезоні на рахунку Холанда 13 голів у дев'яти матчах. Він пропустив частину часу через травму і займає третє місце в таблиці бомбардирів Бундесліги.

"Боруссія" Д - "Гройтер Фюрт" - 3:0

Голы: Холанд, 33, 82, Мален, 89.

"Боруссія" Д: Кобель, Меньє, Хуммельс, Загаду, Шульц, Вітсель, Беллінгем (Дауд, 46), Брандт (Рейньєр, 90), Ройс (Джан, 75), Азар (Мален, 75), Холанд (Тіггес, 83).

"Гройтер Фюрт": Бурхерт, Майєрхефер, Грісбек, Бауер, Віллемс (Іттер, 78), Сегін, Крістіансен, Тілльман (Абіама, 78), Левелінг (Хргота, 64), Дудзяк (Грін, 64), Іттен (Нільсен, 46).

Попередження: Хуммельс, Беллінгем - Бауер, Віллемс.

Огляд матчу:

Читайте такожЗінченко взяв участь у розгромі: Ман Сіті забивши сім голів супернику в матчі АПЛ (відео)В інших матчах ігрового дня "Лейпциг", не зміг утримати гостьову перемогу над "Аугсбургом" (1:1), "Байєр" вдома зіграв внічию з "Хоффенхаймом" (2:2), ведучи в рахунку 2:0, а "Фрайбург" на виїзді поділив очки з "Уніоном" (0:0).

У турнірній таблиці чемпіонату "Боруссія" займає 2-е місце, набравши 34 очки в 16 матчах. "Байєр" йде на 3-му місці (28 очок), "Хоффенхайм" - на 4-му (27), "Фрайбург" - на 5-му (26), "Лейпциг" - на 9-му (22), "Аугсбург" - на 16-му (17), "Гройтер Фюрт" - на 18-му (4).

Вас також можуть зацікавити новини:

Автор: Володимир Медяник