Михайло Мудрик провів прекрасний матч, але "Челсі" не зміг перемогти.

У суботу, 21 жовтня, в центральному матчі 9-го туру Англійської Прем'єр-ліги "Челсі" приймав "Арсенал".

Зустріч команд проходила на стадіоні "Стемфорд Брідж" і завершилася з рахунком 2:2.

Господарі поля відкрили рахунок на 15-й хвилині матчу, пенальті реалізував Коул Палмер. Відзначимо, що 11-метровий удар заробив Михайло Мудрик. На старті другого тайму українець записав собі в актив ще й забитий гол. 22-річний вінгер відправив м'яч у сітку воріт "Арсеналу" неймовірним ударом з-за меж штрафного майданчика.

Відео дня

У кінцівці гри "Арсеналу" вдалося зробити неймовірний камбек і піти від поразки. Спочатку на 77-й хвилині Деклан Райс відіграв один м'яч, забивши після грубої помилки голкіпера "Челсі". На 84-й хвилині Леандро Троссард зрівняв рахунок, забивши після навісу Букайо Сака.

"Челсі" - "Арсенал" - 2:2

Голи: Палмер, 15 пен, Мудрик, 48 - Райс, 77, Троссард, 84

"Челсі": Санчес, Гюсто, Сілва, Колвілл, Кукурелья, Галлахер, Кайседо, Фернандес, Палмер (Джеймс, 84), Стерлінг (Мадуеке, 83), Мудрик (Джексон, 65)

"Арсенал": Рая, Уайт, Саліба, Габріел, Зінченко (Томіясу, 46), Едегор (Гаверц, 78), Жоржиньо (Сміт-Роу, 68), Райс, Сака, Жезус (Нкетіа, 68), Мартінеллі (Троссард, 78)

Попередження: Палмер (8), Сілва (48), Кукурелья (71) – Зінченко (11), Нкетіа (89), Уайт (90+1)

Відзначимо, що Михайло Мудрик відіграв 66 хвилин, після чого був замінений на Джексона. За цю гру він отримав 7,2 бала від статистичного порталу SofaScore. Це одна з найкращих оцінок серед усіх гравців "Челсі".

Український захисник "Арсенала" Олександр Зінченко зіграв один тайм, в перерві його змінив Томіясу. На 11-й хвилині Зінченко заробив жовту картку, сфоливши проти Мудрика. За цю гру Олександр отримав від SofaScore 6,2 бала. Це найгірша оцінка серед усіх гравців "Арсенала".

"Челсі" набрав 12 очок і піднявся на дев'яте місце в турнірній таблиці АПЛ. "Арсенал" з 21 очком займає друге місце.

У наступному турі АПЛ "Челсі" зіграє проти "Брентфорда", а "Арсенал" зустрінеться з "Шеффілд Юнайтед".

Вас також можуть зацікавити новини: