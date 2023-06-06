Через підрив дамби Каховської ГЕС був повністю затоплений стадіон у Новій Каховці, де починав кар'єру Дитятьєв.

У ніч на 6 червня російські окупаційні війська підірвали дамбу Каховської ГЕС, що спричинило катастрофу.

Колишній футболіст полтавської "Ворскли" Олексій Дитятьєв прокоментував скоєний росіянами теракт.

"Російськими окупаційними військами здійснено підрив Каховської ГЕС. Ненавиджу. Багато сіл будуть затоплені. Наслідки цієї біди величезні", - написав Дитятьєв на своїй сторінці в Instagram.

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Додамо, що Олексій Дитятьєв є уродженцем Нової Каховки. Свої перші кроки в професійному футболі він робив у місцевому клубі "Енергія". Також Олексій встиг пограти за "Кримтеплицю", "Буковину", "Олімпік", "Карпати", польську "Краковію" і казахську "Аксу".

Останнім клубом Дитятьєва був ФК "Львів", з яким він достроково розірвав контракт.

Відзначимо, що стадіон "Енергії" в Новій Каховці, на якому грав свого часу Дитятьєв, був повністю затоплений.

Після вибуху Каховської ГЕС відбувається екстрена евакуація місцевого населення. У потенційній зоні затоплення знаходяться близько 80 населених пунктів.

Підрив ГЕС може стати найбільшою техногенною катастрофою в світі за останні десятиліття, заявив Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба.

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