Підопічні Гвардіоли на своєму полі не змогли впоратися з "Крістал Пелас".

У суботу, 30 жовтня, в рамках 10-го туру англійської Прем'єр ліги "Манчестер Сіті" приймав скромний "Крістал Пелас". Гра проходила на стадіоні "Етіхад".

Абсолютно несподівано перемогу в цьому матчі святкували гості, які забили два м'ячі у ворота "городян". У першому таймі за "Пелас" забив Вілфрід Заа, у другому відзначився Конор Галлахер.

Весь другий тайм "Сіті" грав у меншинстві через видалення Емеріка Ляпорта на 45+2-й хвилині зустрічі.

"Манчестер Сіті" - "Крістал Пелас" - 0:2

Голи: Заа (6), Галлахер (88)

"Манчестер Сіті": Едерсон, Уокер, Лапорт, Рубен Діаш, Жоау Канселу (Марез, 78), де Брюйне (Стоунз, 59), Сілва, Родрі, Гріліш (Стерлінг, 78), Фоден, Жезус.

"Крістал Пелас": Гуаїта, Уорд, Андерсен, Гехі, Мітчелл, Куяте (Олісе, 85), Макартур, Галлахер, Айю (Бентеке, 65), Заа, Едуар (Шлупп, 73).

Попередження: Сілва, Едерсон-Айю, Галлахер, Гуаїта

Вилучення: Лапорт, 45+2

Відео голів:

Читайте такожФутболіст збірної України Малиновський допоміг Аталанті уникнути поразки в матчі Серії А (відео)Відзначимо, що український півзахисник Олександр Зінченко провів весь матч на лавці для запасних. Раньше Гвардіола відзначав прогрес 24-річного українця, однак випускати на поле його поки не поспішати.

Результати "Манчестер Сіті" в цьому сезоні:

Після 10-ти зіграних турів АПЛ "Сіті" йде на 3-й позиції в турнірній таблиці чемпіонату з 20 балами в активі. Лідер чемпіонату - Челсі (25 очок), другий - Ліверпуль (22 очки).

У Лізі чемпіонів "Ман Сіті" після трьох турів займає друге місце в групі а з 6 очками.

Зінченко в нинішньому сезоні зіграв всього два матчі за" городян " в рамках АПЛ і один матч в Лізі чемпіонів. Результативними діями не відрізнявся.

Автор: Володимир Медяник