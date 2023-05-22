"Львів" займає останнє місце в турнірній таблиці і достроково вилетів з УПЛ.

Футбольний клуб "Львів", який займає останнє місце в турнірній таблиці української Прем'єр-ліги, припинить своє існування.

За інформацією "Футбол ТІМЕ", керівництво клубу вже повідомило футболістів команди про це рішення і навіть попросило їх забрати свої речі з бази.

Зазначається, що з 1 червня ФК "Львів" не спонсоруватиметься його президентом Богданом Копитком.

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Також повідомляється, що Олексій Боровиков, який прийшов у ФК "Львів" на початку 2023 року на посаду почесного президента клубу, і був покликаний врятувати команду від вильоту, вже покинув колектив і повернувся в США, громадянином яких він і є.

До кінця нинішнього сезону "Львів" повинен провести ще три матчі. 25 травня "городяни" вдома зіграють з одеським "Чорноморцем", а 29 травня проти "Інгульця".

3 червня, згідно з календарем, "Львів" має зіграти виїзний поєдинок заключного туру УПЛ проти "Колоса". Однак, як повідомляє джерело, на цю гру львів'яни їхати не планують.

Нагадаємо, в минулому турі УПЛ "Львів" поступився у львівському дербі "Руху" з рахунком 0:2 і достроково оформив виліт в Першу лігу. За 27 турів "городяни" зуміли заробити тільки 13 очок і займають останнє місце в турнірній таблиці чемпіонату України.

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