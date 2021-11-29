Захисник "гірників" може перебратися в італійську Серію А.

Футболіст донецького "Шахтар" Додо може змінити клубну прописку в найближчому майбутньому.

Предметний інтерес до бразильського захисника "гірників" проявляє міланський "Інтер", повідомляє видання InterLive.

За даними джерела, чинний чемпіон Італії активно шукає гравця на позицію правого захисника, оскільки новачок команди Дензел Думфріс не виправдав очікування тренерського штабу "нерадзуррі". Додо в свою чергу вразив своєю грою представників "Інтера" і в зимове трансферне вікно керівництво міланського клубу спробує придбати перспективного футболіста "Шахтаря".

Читайте також"Не по-пацанськи": екс-футболіст Шахтаря згадав, як Зінченко відбив у нього Владу СеданВарто відзначити, що італійському клубу буде непросто придбати Додо, оскільки "Шахтар" має намір виручити за продаж свого гравця пристойну суму - не менше 25 мільйонів євро.

Портал Трансфермаркт оцінює вартість захисника "Шахтаря" в 20 мільйонів євро.

Додо: кар'єра в "Шахтарі"

Додо є вихованцем клубу бразильського клубу "Корітіба". Він прийшов у "Шахтар" взимку 2017 року за 2 мільйони євро.

У складі "гірників" Додо зіграв 94 матчі у всіх турнірах, в яких відзначився 5 забитими голами і 17 асистами.

З "Шахтарем" Додо двічі ставав чемпіоном України, по одному разу вигравав Кубок і Суперкубок країни.

Автор: Володимир Медяник