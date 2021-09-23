Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко провів повний матч за "Вест Хем" у рамках Кубка англійської ліги. Команда українця в гостях грала з "Манчестер Юнайтед".
Ярмоленко вперше в сезоні вийшов у стартовому складі "Вест Хема".
Українець запам'ятався нереалізованим гольовим моментом наприкінці зустрічі. Він прокинув м'яч повз воротаря, але не влучив у порожні ворота, пробивши в штангу.
Портал WhoScored поставив Ярмоленку за цей матч оцінку 6,9, яка стала п'ятою найкращою у складі "Вест Хема". Водночас від SofaScore українець отримав оцінку 6,3 - найгіршу серед усіх гравців лондонського клубу.
"Вест Хем" здобув перемогу в матчі завдяки голу Мануеля Лансіні на 9-й хвилині - 1:0. У наступному раунді турніру команда Ярмоленка зустрінеться з "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.
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Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"
- Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.
- У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.
- У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи та 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.
- Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.
- За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".