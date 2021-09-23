"Вест Хем" зумів пройти "Манчестер Юнайтед" у матчі Кубка англійської ліги.

Півзахисник збірної України Андрій Ярмоленко провів повний матч за "Вест Хем" у рамках Кубка англійської ліги. Команда українця в гостях грала з "Манчестер Юнайтед".

Ярмоленко вперше в сезоні вийшов у стартовому складі "Вест Хема".

Українець запам'ятався нереалізованим гольовим моментом наприкінці зустрічі. Він прокинув м'яч повз воротаря, але не влучив у порожні ворота, пробивши в штангу.

Портал WhoScored поставив Ярмоленку за цей матч оцінку 6,9, яка стала п'ятою найкращою у складі "Вест Хема". Водночас від SofaScore українець отримав оцінку 6,3 - найгіршу серед усіх гравців лондонського клубу.

"Вест Хем" здобув перемогу в матчі завдяки голу Мануеля Лансіні на 9-й хвилині - 1:0. У наступному раунді турніру команда Ярмоленка зустрінеться з "Манчестер Сіті" Олександра Зінченка.

Андрій Ярмоленко: кар'єра в "Вест Хемі"

Ярмоленко перейшов до "Вест Хема" в 2018 році з "Боруссії" Дортмунд. Його контракт розрахований до 2022 року.

У своїх двох перших сезонах в клубі українець отримував травми, через які вибував на тривалі терміни. У сезоні 2020-2021 Ярмоленко також пропустив великий відрізок через травму - він не з'являвся на полі з 9 лютого по 9 травня.

У сезоні 2020-2021 на рахунку українця 21 матч, 3 голи та 4 результативні передачі у складі "молотобійців" у всіх турнірах.

Повідомлялося, що взимку Ярмоленко відмовився від привабливих пропозицій щодо зміни клубу.

За підсумками сезону 2019-2020 гол Ярмоленка було визнано найкращим голом "Вест Хема".

Автор: Антон Дудар