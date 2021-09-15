"Шахтар" і "Шериф" зустрінуться в Лізі чемпіонів 15 вересня.

15 вересня в Тирасполі відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шерифом" і "Шахтарем".

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шериф - Шахтар.

Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб заявив, що, якщо його команда обіграє "Шахтар", він зробить підкат на полі в костюмі, передає офіційний сайт "гірників".

Вернидуба запитали, чи не завадить йому костюм відсвяткувати успіх у фірмовому стилі. Ось що відповів тренер:

"Однозначно виведу свою команду в костюмі. Ліга чемпіонів - це такий турнір, в якому потрібно отримувати свято до кінця. Зовнішній вигляд є обличчям клубу, хлопцям в цьому випадку, думаю, теж буде набагато приємніше. І якщо ми виграємо, можете не сумніватися, Я не пошкодую одягу, зроблю підкат на полі і в костюмі".

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Шериф - Шахтар: перед матчем

Матч "Шериф" - "Шахтар" розпочнеться о 19.45.

Щоб потрапити в груповий етап ЛЧ, "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації. "Гірники" пройшли бельгійський "Генк" та французький "Монако".

"Шериф" у кваліфікації вибив з боротьби албанську "Теуту", вірменський "Алашкерт", сербську "Црвену Звезду" і хорватське "Динамо". Команда Юрія Вернидуба стала першим молдавським клубом, який зіграє в груповому етапі ЛЧ.

Молдавський клуб на даний момент не програє в 12 матчах у всіх турнірах. Перед зустріччю з "Шахтарем" "Шериф" з рахунком 2:0 обіграв "Петрокуб" в чемпіонаті Молдови.

"Шахтар" не програє в семи матчах поспіль. "Гірники" на вихідних обіграли "Дніпро-1" в УПЛ з рахунком 2:0.

Розсудить зустріч молдавського та українського клубів рефері з Туреччини.

Автор: Антон Дудар