15 вересня в Тирасполі відбудеться матч 1-го туру групового етапу Ліги чемпіонів між "Шерифом" і "Шахтарем".
УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Шериф - Шахтар.
Головний тренер "Шерифа" Юрій Вернидуб заявив, що, якщо його команда обіграє "Шахтар", він зробить підкат на полі в костюмі, передає офіційний сайт "гірників".
Вернидуба запитали, чи не завадить йому костюм відсвяткувати успіх у фірмовому стилі. Ось що відповів тренер:
"Однозначно виведу свою команду в костюмі. Ліга чемпіонів - це такий турнір, в якому потрібно отримувати свято до кінця. Зовнішній вигляд є обличчям клубу, хлопцям в цьому випадку, думаю, теж буде набагато приємніше. І якщо ми виграємо, можете не сумніватися, Я не пошкодую одягу, зроблю підкат на полі і в костюмі".
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Шериф - Шахтар: перед матчем
- Матч "Шериф" - "Шахтар" розпочнеться о 19.45.
- Щоб потрапити в груповий етап ЛЧ, "Шахтар" подолав два раунди кваліфікації. "Гірники" пройшли бельгійський "Генк" та французький "Монако".
- "Шериф" у кваліфікації вибив з боротьби албанську "Теуту", вірменський "Алашкерт", сербську "Црвену Звезду" і хорватське "Динамо". Команда Юрія Вернидуба стала першим молдавським клубом, який зіграє в груповому етапі ЛЧ.
- Молдавський клуб на даний момент не програє в 12 матчах у всіх турнірах. Перед зустріччю з "Шахтарем" "Шериф" з рахунком 2:0 обіграв "Петрокуб" в чемпіонаті Молдови.
- "Шахтар" не програє в семи матчах поспіль. "Гірники" на вихідних обіграли "Дніпро-1" в УПЛ з рахунком 2:0.
- Розсудить зустріч молдавського та українського клубів рефері з Туреччини.