Роберто Де Дзербі підкреслив, що Мірча Луческу сам постійно тисне на арбітрів.

Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі відповів на слова наставника "Динамо" Мірчі Луческу, який після матчу за Суперкубок України заявив, що представники "гірників" поводилися агресивно і проявили неповагу до суперника.

Слова Де Дзербі наводить офіційний сайт "Шахтаря".

"По-перше, я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що у нас не було респекту, коли він на кожному матчі додає тиску на арбітрів... Я моральні уроки не приймаю. Вони - чемпіони. Вигравши чемпіонат, вони заслужили. Для мене Луческу - маестро. Але моральні уроки, як потрібно поводитися на полі, я не приймаю", - підкреслив де Дзербі.

Він заявив, що йому не подобається, коли його вважають дурнем:

"Динамо" - це важливий клуб, але важливий клуб і "Шахтар". І я ніколи не додаю тиску на арбітрів, ніколи! Однак мені не подобається, якщо інші думають, що я дурень".

Також Де Дзербі прокоментував емоційну поведінку свого тренерського штабу під час матчу:

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"У нас дуже гаряча кров. Я вважаю, щоб добре грати у футбол, потрібні не тільки ноги, а ще мізки та серце. Не існує великої команди без серця і мізків, так само як не існує без цього і великого гравця. Я дуже люблю працювати над тактичною, технічною стороною, але якщо не додавати правильних емоцій, розум і серце, то тактика і техніка не дуже допомагають".

"Шахтар" - "Динамо": підсумки матчу за Суперкубок України-2021

"Шахтар" здобув свій 9-й Суперкубок України в історії. На рахунку киян теж 9 перемог у цьому турнірі.

"Шахтар" виграв Суперкубок вперше за чотири роки.

"Гірники" виграли свій 36-й трофей за часи незалежності України. У "Динамо" - 38.

42-річний наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей у тренерській кар'єрі.

Автор: Антон Дудар