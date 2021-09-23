Головний тренер "Шахтаря" Роберто Де Дзербі відповів на слова наставника "Динамо" Мірчі Луческу, який після матчу за Суперкубок України заявив, що представники "гірників" поводилися агресивно і проявили неповагу до суперника.
Слова Де Дзербі наводить офіційний сайт "Шахтаря".
"По-перше, я поважаю всіх. Але якщо Луческу каже, що у нас не було респекту, коли він на кожному матчі додає тиску на арбітрів... Я моральні уроки не приймаю. Вони - чемпіони. Вигравши чемпіонат, вони заслужили. Для мене Луческу - маестро. Але моральні уроки, як потрібно поводитися на полі, я не приймаю", - підкреслив де Дзербі.
Він заявив, що йому не подобається, коли його вважають дурнем:
"Динамо" - це важливий клуб, але важливий клуб і "Шахтар". І я ніколи не додаю тиску на арбітрів, ніколи! Однак мені не подобається, якщо інші думають, що я дурень".
Також Де Дзербі прокоментував емоційну поведінку свого тренерського штабу під час матчу:
Читайте такожШахтар розгромив Динамо в матчі за Суперкубок України-2021 (відео)
"У нас дуже гаряча кров. Я вважаю, щоб добре грати у футбол, потрібні не тільки ноги, а ще мізки та серце. Не існує великої команди без серця і мізків, так само як не існує без цього і великого гравця. Я дуже люблю працювати над тактичною, технічною стороною, але якщо не додавати правильних емоцій, розум і серце, то тактика і техніка не дуже допомагають".
"Шахтар" - "Динамо": підсумки матчу за Суперкубок України-2021
- "Шахтар" здобув свій 9-й Суперкубок України в історії. На рахунку киян теж 9 перемог у цьому турнірі.
- "Шахтар" виграв Суперкубок вперше за чотири роки.
- "Гірники" виграли свій 36-й трофей за часи незалежності України. У "Динамо" - 38.
- 42-річний наставник "Шахтаря" Роберто Де Дзербі виграв свій перший трофей у тренерській кар'єрі.