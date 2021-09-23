Румунський фахівець вважає, що до "Динамо" була проявлена неповага.

Керманич київського "Динамо" Мірча Луческу відреагував на поразку від донецького "Шахтаря" в матчі за Суперкубок України.

Слова 76-річного румуна приводить sport.ua.

"Нічого коментувати, "Шахтар" був краще. Ця гра могла б і не відбутися, адже ми - і чемпіони, і володарі Кубка. "Шахтар" сьогодні більше хотів домогтися успіху. У нас теж були хороші можливості на початку гри. У такій грі перший гол вирішує багато, і ми могли його забити, тоді все було б по-іншому. Але першими пропустили ми, і після цього стало складно грати. Сьогодні вони були індивідуально сильніші за нас", - сказав Мірча.

"Що мені не сподобалося, так це атмосфера. Не розумію, чому всі так агресивно поводилися. Вони вибігали на нашу територію, коли святкували гол. Я вітаю їх із перемогою, але є моменти, які мені не сподобалися. Ми знали, як вони будуть грати, я попереджав гравців. У нас були моменти, але ми їх не реалізували і дали їм відчути впевненість. Наші заміни? Гравці вийшли, коли рахунок вже був 0:3. Було вже важко щось виправити", - додав Луческу.

"Сподіваюся, в нашому наступному матчі буде менше агресії. Це свято було зіпсовано агресивною поведінкою представників "Шахтаря". Давно не бачив стільки агресії, це неповага до нас як до команди", - завершив думку досвідчений тренер.

"Шахтар" - "Динамо": підсумки матчу за Суперкубок України-2021

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Автор: Артем Будрін