Поляк допомагає українцям, які страждають через військову агресію РФ.

Знаменитий футболіст збірної Польщі і італійського "Беневенто" Каміль Глік не залишився осторонь і вирішив надати допомогу Україні, на яку напали російські окупанти.

Як повідомляє польський журналіст Мацей Іванскі, Глік придбав машину швидкої допомоги для перевезення тяжкохворих українських дітей до Польщі.

Фото автомобіля футболіст опублікував на своїй сторінці у Facebook.

"Це ідея моєї дружини і вона відразу припала мені до душі. Ми не можемо дивитися на те, що відбувається за східним кордоном. Ми не можемо дивитися на страждання і страх в очах цих дітей. Як можемо, так і допомагаємо", - написав Глік.

Повідомляється, що по закінченню війни автомобіль буде переданий лікарні.

Нагадаємо, війна в Україні почалася рано вранці 24 лютого, коли РФ приступила до масштабного вторгнення. Український опір російській агресії триває вже третій тиждень.

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