Не лише Шовковський: 'Динамо' звільнило ще одну легенду

Крім головного коуча, клуб розпрощався також з Олегом Гусєвим.

Після поразки "Динамо" від кіпрської "Омонії", київський клуб звільнив не лише головного тренера Олександра Шовковського, а й весь тренерський штаб.

Про це повідомляють офіційні ресурси "Динамо".

До тренерського штабу Шовковського входив легенда київського клубу Олег Гусєв. Також у цьому списку були Еміліан Карас, Сергій Федоров, Артем Яшкін та Мацей Кендзьорек.

Відео дня

Поразки "Динамо" - що передувало

Відзначимо, що відставка керманича "Динамо" відбулася після серії невтішних виступів в різних турнірах. Зокрема у єврокубках кияни поступилися кіпрському клубу "Омонія" в рамках Ліги конференцій. "Біло-сині" програли з рахунком 0:2.

Крім того, кияни вперше у своїй історії тричі поспіль програли в УПЛ. Остання така поразка сталася в матчі проти "Колоса", в якому столичний клуб програв з рахунком 2:0. Наразі ж, після 13 зіграних матчів, кияни посідають 7 сходинку в турнірній таблиці, маючи у своєму запасі 20 залікових пунктів.

Вас також можуть зацікавити новини: