Олександр Зубков та Артем Бєсєдін через травми пропустять гру з британцями.

Тренерський штаб збірної України визначився із заявкою на матч 1/4 фіналу Євро-2020 проти англійської збірної.

УНІАН проведе онлайн-трансляцію матчу Україна - Англія.

Як повідомив офіційний сайт УАФ, до заявки на цю гру не потрапили два футболісти. Це нападник "Динамо" Артем Бєсєдін, який зазнав травми у грі зі Швецією, а також півзахисник "Ференцварошу" Олександр Зубков, котрий зазнав пошкодження ще у стартовій грі з Нідерландами. Денис Попов теж не потрапив у заявку, але про те, що він покинув табір команди було відомо ще раніше.

24 виконавці можуть з'явитися у грі проти Англії.

Заявка збірної України:

1. Георгій Бущан, 2. Едуард Соболь, 3. Георгій Судаков, 4. Сергій Кривцов, 5. Сергій Сидорчук, 6. Тарас Степаненко, 7. Андрій Ярмоленко, 8. Руслан Маліновський, 9. Роман Яремчук, 10. Микола Шапаренко, 11. Марлос, 12. Андрій Пятов, 13. Ілля Забарний, 14. Євген Макаренко, 15. Віктор Циганков, 16. Віталій Миколенко, 17. Олександр Зінченко, 18. Роман Безус, 21. Олександр Караваєв, 22. Микола Матвієнко, 23. Анатолій Трубін, 24. Олександр Тимчик, 26. Артем Довбик.

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Україна - Англія: перед матчем

Збірна України вийшла в плей-офф Євро-2020 з третього місця в групі з Нідерландами, Австрією та Північною Македонією. В 1/8 фіналу Україна в овертаймі вирвала перемогу у Швеції.

Збірна Англії набрала 7 очок в групі з Хорватією, Чехією і Шотландією, забивши всього 2 голи. У першому раунді плей-офф англійці вибили з боротьби збірну Німеччини. Англійці ще не пропускали на Євро.

Досі англійці проводили всі матчі на рідному "Уемблі", але тепер їм вперше доведеться зіграти за межами Великобританії.

Збірна України провела проти Англії 7 матчів (1 перемога, 2 нічиї та 4 поразки). Найбільш пам'ятним був скандальний поєдинок на Євро-2012 з незарахованим голом Марко Девіча, в якому "жовто-сині" програли з рахунком 0:1. А попередні зустрічі команд відбулися у відборі на ЧС-2014, обидві завершилися внічию - 1:1 і 0:0.

Збірна України вперше в історії зіграє у чвертьфіналі чемпіонату Європи.

Вже відомо, хто судитиме матч Україна - Англія.

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Автор: Артем Будрін