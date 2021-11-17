Георгій Бущан вважає, що Україна могла посідати перше місце у своїй відбірковій групі.

Голкіпер збірної України Георгій Бущан після перемоги над Боснією і Герцеговиною підбив підсумки матчу, а також всього групового етапу кваліфікації ЧС-2022.

Воротаря цитує сайт телеканалів "Футбол 1,2,3".

"Важко складалася гра, тому що розуміли, що потрібна тільки перемога. Я думаю, абсолютно всі гравці мріяли про перемогу", - сказав Бущан.

"Сьогодні було 15 левів на полі та ще 10 сиділи на лавці", - також зазначив воротар.

За його словами, збірна України могла б розраховувати на перше місце в групі:

"Завдання мінімум виконано. Якщо озиратися назад, і ми це розуміли чудово, ми могли обіграти фінів і Казахстан в Києві, якби були вболівальники. Якби в Казахстані гра склалася б вдаліше, то сьогодні вийшли б з першого місця".

Щодо жеребкування плей-оф Бущан підкреслив:

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"Чекаємо на жереб. Не будемо радіти. Там сильні команди".

Боснія і Герцеговина - Україна: підсумки матчу

Боснія і Герцеговина - Україна - 0:2: дивитися відео голів.

Збірна України здобула другу перемогу у відборі на ЧС-2022 при шести нічиїх і завершила груповий етап без поразок.

У паралельному матчі Фінляндія вдома програла Франції - 0:2.

Підсумкове положення команд у групі D: Франція - 18 очок. Україна - 12, Фінляндія - 11, Боснія і Герцеговина - 7, Казахстан - 3.

У березні Україна зіграє в плей-оф відбору на ЧС-2022. Суперник збірної України в півфіналі стане відомий в ході жеребкування 26 листопада.

Олександр Зінченко та Артем Довбик забили свій перші голи в поточній кваліфікації на чемпіонат світу.

Збірна України не пропустила вперше в цьому відборі на ЧС.

Збірна України завершила без поразок другий поспіль відбірковий цикл (після відбору на Євро-2020).

Автор: Антон Дудар