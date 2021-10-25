Визначено головних героїв 12-го туру української першості.

З 22 по 24 жовтня пройшли ігри 12-го туру чемпіонату України з футболу.

За підсумками туру були визначені кращі футболіст і тренер української першості, повідомляє офіційний сайт УПЛ.

У номінації кращий тренер туру переміг наставник "Металіста-1925" Валерій Кривенцов. У 12-му турі його команда здобула розгромну перемогу над "Інгульцем" з рахунком 4:0.

Читайте також"Ти бачив Барселону проти нас?": Луческу емоційно висловив претензії арбітру під час матчу УПЛ (відео)Кращим гравцем за підсумками 12-го туру став ще один представник "Металіста-1925" - півзахисник Дмитро Криськів, на рахунку якого один з голів у ворота "Інгульця".

Після 12-ти зіграних турів в активі "Металіста-1925" 19 набраних балів і 7-й рядок в турнірній таблиці УПЛ.

Українська Прем'єр-ліга 2021-2022: головне

Новий сезон в УПЛ стартував 23 липня і триватиме до 21 травня 2022 року. Чемпіонат проводиться в 31-й раз в історії.

З нового сезону УПЛ розширена до 16 учасників. Команди зіграють у два кола - вдома та на виїзді.

Чемпіонський титул цього сезону захищає "Динамо".

Гонку бомбардирів УПЛ очолює динамівець Віктор Циганков. На його рахунку 9 голів.

Лідирує в турнірній таблиці поточного чемпіонату УПЛ київське "Динамо", в активі якого 32 набраних бали. На другій позиції йде донецький "Шахтар" з 29 очками. Третя "Ворскла" - 24 очки. Головним аутсайдером першості України є ФК "Маріуполь", який заробив всього 4 очки за 12 турів.

Автор: Володимир Медяник