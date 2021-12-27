Нагорода дісталася тренеру-чемпіону Мірчі Луческу.

Наставник київського "Динамо" Мірча Луческу визнаний найкращим тренером Української Прем'єр-ліги у 2021 році.

Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.

Найкращим Луческу було визнано рішенням Всеукраїнського об'єднання тренерів, яке визначало переможця за п'ятьма критеріями.

Середній бал Луческу - 4,50. Він випередив головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника (4,34), головного тренера "Дніпра-1" Ігора Йовичевича (4,30), екс-наставника "Шахтаря" Луїша Каштру (4,22) і нинішнього головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі (4,20).

Нагадаємо, у 2021 році "Динамо" під керівництвом Луческу виграло чемпіонат і Кубок України.

Луческу шість разів цього року визнавався найкращим тренером туру в УПЛ.

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