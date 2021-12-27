Наставник київського "Динамо" Мірча Луческу визнаний найкращим тренером Української Прем'єр-ліги у 2021 році.
Про це повідомляє офіційний сайт УПЛ.
Найкращим Луческу було визнано рішенням Всеукраїнського об'єднання тренерів, яке визначало переможця за п'ятьма критеріями.
Середній бал Луческу - 4,50. Він випередив головного тренера "Зорі" Віктора Скрипника (4,34), головного тренера "Дніпра-1" Ігора Йовичевича (4,30), екс-наставника "Шахтаря" Луїша Каштру (4,22) і нинішнього головного тренера "гірників" Роберто Де Дзербі (4,20).
Нагадаємо, у 2021 році "Динамо" під керівництвом Луческу виграло чемпіонат і Кубок України.
Луческу шість разів цього року визнавався найкращим тренером туру в УПЛ.
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Мірча Луческу: кар'єра в "Динамо"
- Луческу, який очолював "Шахтар" протягом 12 років, влітку 2020 року прийняв київське "Динамо".
- Під його керівництвом кияни виграли Суперкубок України, вперше за чотири роки змогли подолати кваліфікацію Ліги чемпіонів, посіли третє місце у своїй групі ЛЧ, а в плей-оф Ліги Європи дійшли до 1/8 фіналу. У квітні "Динамо" достроково стало чемпіоном України, а в травні завоювало Кубок України.
- У "Динамо" Луческу став дев'ятиразовим чемпіоном України. Він - перший тренер, який вигравав чемпіонат і з "Шахтарем", і з "Динамо".
- У поточному сезоні "Динамо" посіло останнє місце у своїй групі ЛЧ, а також відстає на два очки від першого місця в турнірній таблиці УПЛ після 18 зіграних турів. У матчі за Суперкубок України кияни програли "Шахтарю" з рахунком 0:3.