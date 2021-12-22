Луческу запрошував бразильців в "Шахтар", щоб підвищити інтерес глядачів до ігор.

Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу пояснив, чому після приходу в київський клуб він вирішив відмовитися від тієї трансферної політики ,якої дотримувався працюючи в донецькому "Шахтарі".

В інтерв'ю виданню Рlaysport.ro румунський фахівець розповів, що коли він працював тренером "гірників", то переконав президента клубу Ріната Ахметова, що потрібно запрошувати молодих талановитих бразильців, щоб підвищити видовищність футболу. А в київському "Динамо" Луческу хотів домогтися успіху з молодими вихованцями клубної академії "біло-синіх".

"Ми прийшли до нової ідеї: щоб збільшити видовищність футболу, нам потрібно було залучити нових гравців. Я переконав президента почати з кількох бразильців. Тоді був дуже важливий Матузалем, лідер "Брешії".

Читайте такожУ 30 разів більше, ніж у президента країни: кандидат у збірну України отримає рекордну зарплату в сільському клубіПотім підписали Жадсона, Фернандіньо, пізніше Вілліана, Тейшейру, Дугласа Косту... ця команда росла, з кожним роком ставала кращою.

У "Динамо" все було по-іншому. Думаю, "Динамо" повернулося в Лігу чемпіонів після п'яти років відсутності. Я не хотів робити жодних трансферів, поки не побачив, які гравці у мене є.

З цією командою, з їх бажанням домогтися успіху, нам вдалося виграти чемпіонат, Кубок і Суперкубок в перший рік, випередивши таку сильну команду, як "Шахтар".

У "Шахтарі" мені вдалося виростити команду, як я хотів, за допомогою молодих гравців", - сказав Луческу.

Мірча Луческу: робота в "Динамо" Київ