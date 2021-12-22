Головний тренер "Динамо" Мірча Луческу пояснив, чому після приходу в київський клуб він вирішив відмовитися від тієї трансферної політики ,якої дотримувався працюючи в донецькому "Шахтарі".
В інтерв'ю виданню Рlaysport.ro румунський фахівець розповів, що коли він працював тренером "гірників", то переконав президента клубу Ріната Ахметова, що потрібно запрошувати молодих талановитих бразильців, щоб підвищити видовищність футболу. А в київському "Динамо" Луческу хотів домогтися успіху з молодими вихованцями клубної академії "біло-синіх".
"Ми прийшли до нової ідеї: щоб збільшити видовищність футболу, нам потрібно було залучити нових гравців. Я переконав президента почати з кількох бразильців. Тоді був дуже важливий Матузалем, лідер "Брешії".
Читайте такожУ 30 разів більше, ніж у президента країни: кандидат у збірну України отримає рекордну зарплату в сільському клубіПотім підписали Жадсона, Фернандіньо, пізніше Вілліана, Тейшейру, Дугласа Косту... ця команда росла, з кожним роком ставала кращою.
У "Динамо" все було по-іншому. Думаю, "Динамо" повернулося в Лігу чемпіонів після п'яти років відсутності. Я не хотів робити жодних трансферів, поки не побачив, які гравці у мене є.
З цією командою, з їх бажанням домогтися успіху, нам вдалося виграти чемпіонат, Кубок і Суперкубок в перший рік, випередивши таку сильну команду, як "Шахтар".
У "Шахтарі" мені вдалося виростити команду, як я хотів, за допомогою молодих гравців", - сказав Луческу.
Мірча Луческу: робота в "Динамо" Київ
- Луческу очолив "Динамо" 23 липня 2020 року, підписавши контракт строком на 2 роки з можливістю продовження ще на один рік.
- У першому сезоні під керівництвом румуна "Динамо" виграло Суперкубок України, чемпіонат і Кубок країни. А також "біло-сині" вийшли в 1/8 фіналу Ліги Європи.
- У нинішньому сезоні "Динамо" під керівництвом Луческу займає друге місце в УПЛ, відстаючи від "Шахтаря" на 2 очки. У групі Ліги чемпіонів "біло-сині" зайняли останнє місце, набравши всього одне очко. Суперниками киян були "Баварія", "Бенфіка" і "Барселона".